〈南部〉高市總滯洪量340萬噸 全國第一

2018-05-18

累計打造15座滯洪池

〔記者陳文嬋／高雄報導〕水利局今年增建三座滯洪池，累計打造十五座滯洪池，更攜手產業推動微滯洪池，並納入公園、重劃區、學校，總滯洪量達三百四十萬噸是全國第一，打造高雄成為海綿城市。

水利局為了防洪治水，目前有十二座滯洪池，今年新增三座滯洪池，包括仁武八卦滯洪池上個月完工，十全滯洪池今年九月將完工，典寶溪Ｄ區滯洪池趕工中，力拚今年底前完工。

由於市區土地有限，水利局攜手八家業者，依排水管理辦法，進行區域開發，以十年防洪為標準，納入微滯洪池、降挖等規劃，如和發產業園區內設有微滯洪池，讓園區不會淹水，降低財產損失，也能敦親睦鄰，避免淹水釀災。

納入公園、學校等 推動微滯洪池

水利局也納入公園、學校、重劃區等，推動五處微滯洪池、降挖等，包括岡山第八十七期、仁武七十三期市地重劃區，共設置六處雨水調節池；另高速公路鼎金交流道周邊逢雨必淹，水利局於下方綠帶施作微滯洪池，改善淹水面積十五公頃。

雙湖森林公園 規劃滯洪沉砂池

最受矚目是覆鼎金公墓變身雙湖森林公園，其中二十六公頃規劃滯洪沉砂池，取名為金澄雙湖，預計八月底完工，平時作為噴灌及水循環使用，暴雨可容納二萬二千多噸，雨停後利用溢流溝，排放覆鼎金圳下游埤塘。

局長韓榮華表示，以二○一○年凡那比颱風為例，高市廿四小時累積雨量破九百毫米、淹水面積六千八百公頃，但一○五年梅姬颱風廿四小時累積雨量八百毫米，高市因完成十座滯洪池，淹水面積大幅降至四五○公頃，水深從一樓高降至卅公分，淹水也未超過半天，防洪治水成效顯著。