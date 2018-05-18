〈南部〉鳳山車站樓層縮水？ 市府︰本來就3樓

2018-05-18

許立明︰鐵工局送都審會只有三層樓

〔記者葛祐豪／高雄報導〕鐵路地下化鳳山車站，傳出八層樓縮水只蓋三層樓？高雄市代理市長許立明昨澄清說，鐵工局送進市府都審會只有三層樓設計；鐵工局則強調，從未有所謂八層車站大樓的設計，是外界誤解。

高雄市議員陳粹鑾昨天在議會總質詢，指鐵路地下化預定今年八月通車，但是鳳山車站卻還沒有完成都審程序，原本規劃八層樓的車站，卻只蓋了三層樓，就要迎接通車了，猶如「一個人只穿褲子、沒穿衣服就出門」，近來也聽到居民反映是否經費不夠而縮水？

高雄市代理市長許立明強調，鳳山車站設計受到鳳山市民高度重視，當初鐵工局提出的設計，未獲當地居民同意，且因徵圖時第一名從缺，改採第二名作品作為設計概念，之後市府透過都市計畫審議程序，才迫使鐵工局大幅修改設計，以符合居民期待。

許立明澄清說，鐵工局送進市府都審會只有三層樓的設計，從未有八層樓的設計，市府只能就這三層樓的規劃進行審議。許立明說，未來鐵工局可能有第二期規劃，市府會蒐集居民的意見，也請主管機關鐵工局積極和居民溝通。

都發局︰避免影響通車 三層樓先都審

都發局也澄清說，為避免影響通車，先將鳳山車站核心工程，包含地面隧道、場站及站務管理設施等營運區域共三層樓，進行都審程序，絕非外傳政府退件或刪除預算導致八樓變三樓。

鐵工局︰從未有八層大樓的設計

對此，記者致電鐵工局南工處處長伍育德，他強調「從未有所謂八層車站大樓的設計」，當初把整體規劃案送高市府都市計畫審議，樓層都沒確定，但都審有意見，認為車站外觀太古板，應塑造成鳳山的地標，後來外觀改成鳳山古城造型，市府同意車站大廳先完工，趕在今年八月營運。

伍育德說，事實上，外界所說的三層樓設計也是一個誤解，主因是挑高的關係，實際上只有一層樓，未來第二階段預計會加蓋到六樓，若順利通過都審，預計二○二三年完工。