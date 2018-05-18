〈中部〉涂市府稱「理財王」 議員勉拿政績拚連任

2018-05-18

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市長涂醒哲昨到議會進行施政報告，議員黃秋澤、張秀華隨後質詢指出，嘉市人均負債降到一百一十二元，涂市府自誇「理財王」，但人事不穩定、影響行政效率，議員王美惠更拿出七支動土金鏟子，期勉市府動土工程雖多，但要讓市民有感，鼓勵涂以政績說服選民、爭取連任。

涂醒哲︰3年償債10億

涂醒哲回應說，嘉市人均負債降低是事實，但「理財王」不是自己說的，上任以來透過湖子內區段徵收提早分配土地，讓市庫稅收增加約三億元，每年平均爭取中央補助十億元等方式「開源」，要求各局處減少行政支出「節流」，三年來償還約十億元債務，可望讓嘉市成為本島唯一不舉債城市。

涂強調，三年多來他用魄力解決延宕多年建設，包括「嘉義市區鐵路高架化」讓市府負擔配合款從九十九億元降為三十八．三億元，預計二○二六年通車，這不只把鐵路高架，而是讓嘉市東、西區一起發展；另推動污水下水道突破零接管、開發貨物轉運中心及全市換裝ＬＥＤ路燈等建設。

黃秋澤、張秀華抨擊涂市府自稱「理財王」自賣自誇，指市府人事不穩定、異動頻繁，影響市政執行，且市府財政好與議會把關預算有關。

議員戴寧質詢說，市府爭取到前瞻預算「忠孝三四六新興藝文產業聚落」計畫經費四千七百九十九萬元，中央補助三千三百六十萬元，但市府態度消極，三月二十七日前要請領第一期款，如今已超過請領期限，補助款恐被中央收回。

市建設處長李國榮表示，三月臨時會追加預算時，大會附帶決議要求市府爭取國有財產署無償撥用林務局十棟宿舍，但獲國產署回覆須有償撥用，將向中央爭取延長作業時間。