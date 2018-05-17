〈南部〉「一見雙雕」沙雕展 移師馬沙溝北航道堤岸

2018-05-17

7月1日登場 今年免門票

〔記者楊金城／將軍報導〕台南夏天年度盛事「一見雙雕」今年第七年舉辦，鹽雕持續在七股鹽山、台灣鹽博物館舉辦，沙雕則首度更改地點，捨棄整修中的馬沙溝濱海遊憩區，將改到馬沙溝北航道堤岸舉辦，沙雕結合馬沙溝3D彩繪村，免門票開放參觀，預估將吸引觀光熱潮。

雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦二○一八台南「一見雙雕」，將在七月一日登場，舉辦到八月卅一日。去年一見雙雕活動，鹽雕在台鹽七股鹽山、台灣鹽博物館、七股遊客中心舉辦，沙雕在馬沙溝遊憩區舉行，一見雙雕雖然不像前一、二年舉辦時，動輒吸引二、三十萬遊客，雲管處統計去年一見雙雕仍有逾十六萬參觀人次。

可順遊馬沙溝3D彩繪村

今年因馬沙溝濱海遊憩區、七股遊客中心正在進行內部整修，雲管處決定鹽雕在七股台灣鹽博物館和鹽山舉行、沙雕移到馬沙溝北航道的堤岸，鹽雕展維持收費入場，沙雕展首次免門票，採開放參觀。

由於馬沙溝北航道緊鄰馬沙溝3D彩繪村，有卅六幅3D彩繪，距離將軍漁港和台六十一線快速道路將軍交流道僅數百公尺遠，交通便利，預估將掀起觀光熱潮。此外，一年一度的七股海鮮節將在七月十四日登場，市府觀光旅遊局也將在七月廿八日舉辦馬沙溝音樂節，串聯夏天台南特有的濱海觀光季。

雲管處指出，沙雕將結合3D彩繪展出，以「走出虛擬、航向海灣」為主題，在北航道的海堤有六幅3D彩繪，航道旁的堤岸有八座沙雕，交通部觀光局的喔熊、嗨熊吉祥物都會出現，遊客可以一次欣賞沙雕及3D彩繪，也可再到馬沙溝3D彩繪村尋寶。

鹽雕主題展部分，七股鹽山有「鹽積木奇幻樂園」，首創積木工法結合花燈，以鹽打造積木視覺效果，人物用花燈呈現；台灣鹽博物館則有「鹽精靈誕生」的鹽雕展。