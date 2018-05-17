〈北部〉創作機器人舞者 小六生進軍世界賽

2018-05-17

〔記者王駿杰／竹市報導〕全球三大機器人賽事「青少年機器人世界盃」，六月十七至二十一日將在加拿大展開，新竹市共有五組學生於台灣區徵選脫穎而出，將代表台灣參賽。

「青少年機器人世界盃」賽前先在世界各地徵選，新竹市派出六組學生於三月二十四日前往台北市南港高工參與台灣區徵選，共有五組、十四名小將獲得佳績，取得代表台灣前往加拿大蒙特羅參加世界盃的門票。

新竹市長林智堅昨天接見這群小將，其中三民國小六年級學生洪彥翔帶來他的真人比例機器人女舞者，以舞台劇方式重現「美女與野獸」經典橋段。機器人女舞者在洪彥翔引導下展現曼妙舞姿，獲得全場如雷掌聲，林智堅讚嘆不已。

洪彥翔參與台灣區徵選，獲得跳舞機器人─Novice（十二至十九歲）組第一名。他說，讀幼稚園中班時收到阿公送的樂高積木禮物，萌生創作的興趣，去年看了電影「美女與野獸」後激發靈感，在教練指導下，花費九個月自行組裝、寫程式。

他每天花兩個多小時練習，在讓機器人彎腰、旋轉時，可能因重心不斷改變，結構上只要一個環節沒注意，隨時可能「肢解」。比賽前一週還因搬運過程失手，導致機器人腰部斷裂，所幸緊急修補後還能上場比賽。

市府教育處學管科長沈靜濤說，三民國中學生黃懷禛、陳昱瑋與曙光國中鄭宇航、竹光國中蔡昊恩及民富國小蔡聿恩等人，則以八家將的特殊踏步、傳統古典的敲擊及舞龍舞獅的表演為內容，打造具有台灣特色的「陣頭」文化機器人，於台灣區徵選獲跳舞機器人─Novice（十二至十九歲）組第二名，也將代表台灣角逐世界冠軍，希望讓世界看見台灣的獨特文化。