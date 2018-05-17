〈中部〉大安媽祖園區做一半 居民盼快完工

2018-05-17

二期周邊景觀工程 遲未開工

〔記者張軒哲／台中報導〕為結合大甲媽祖文化，打造國際宗教觀光亮點，大安媽祖園區第一期工程，市府斥資六．二八億經費，去年底已完成地上三層的基座建築工程，但第二期周邊景觀工程遲未開工，市議員參選人楊啟邦呼籲園區工程早日完工啟用，帶動地方經濟繁榮。

市府：何時動工 須看設計進度

觀旅局指出，市府今年有編列大安媽祖園區第二期設計預算，建設局目前有規劃設計進度，但工程費還未編列，是否能在今年如期動工，要看規劃設計進度而定。

大安媽祖園區於一○三年開工興建，去年底已完成地上三層的基座建築工程，市府已核定主題園區調整定位為海線觀光景點，提供民眾休閒休憩觀光造景場域。

媽祖雕像無著落 市府尋求替代方案

市府指出，前市府時期，議會通過大安媽祖園區基座預算，由於台灣宗教文化多元，引起其他宗教團體抗議，議會因此附帶決議，不能以公務預算打造媽祖雕像，加上民間募款未果，媽祖雕像至今尚無著落。目前市府對於媽祖雕像的設置採開放態度，努力尋找替代方案。

楊啟邦強調，大安媽祖主題園區工程總共五期，總經費十二億多，基座做好就花六億多元，預計今年動工的第二期還沒編列預算，大甲、大安與外埔三區民眾關切媽祖園區的工程進度，屢向服務處反映，服務處也函請觀光旅遊局，儘速加快工程建設腳步，早日完工。

基座主體 將設置媽祖文物展示區

觀旅局指出，大安媽祖園區規劃以媽祖形象為主題的觀光遊憩據點，媽祖基座主體建築變更設計後，成為三層樓、高廿一公尺的建物，將設置媽祖文物及藝品展示區、三百六十度環景體驗區、多功能媒體放映室、大型宴會廳、景觀平台等多功能空間；第二期主要是周邊景觀工程，未來園區將朝民間ＯＴ營運辦理。