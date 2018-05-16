〈北部〉《桃園》敬鵬大火6勇消追思會 明天舉行

2018-05-16

呂宗郁傷勢好轉 前天出院

〔記者李容萍／中壢報導〕敬鵬工業平鎮廠四月廿八日深夜惡火，造成六名消防員不幸殉職、一名消防員受傷及兩名移工喪命，市府與消防局經與殉職勇消家屬協調，將於明天（十七日）上午十點在桃園市立巨蛋體育館舉辦追思會，讓各界緬懷六名殉職消防英雄，為其捨己救人的英勇典範追思哀悼；另名重傷的勇消呂宗郁經多日醫治，傷勢好轉穩定已於前天下午出院、返回台南家鄉休養，待身體狀況許可後，再重回消防工作崗位。

六名殉職的消防勇消分別為埔心分隊小隊長游曜陽，平鎮分隊小隊長李翰霖、隊員林尉熙，山峰分隊隊員余佳昇、林伯庭、游博瑜；追思會暫定由副總統陳建仁頒發褒揚令、頒授楷模獎章、消防專業獎章、追晉令及消防榮譽章，表彰六人犧牲奉獻的精神。

明下午1時15分 41分隊同步鳴笛

消防局表示，追思會移靈車隊預計明天上午八點行經桃園分隊、三民分隊、第一搜救救助分隊，消防同仁將於分隊前排列行禮及鳴笛致意；消防局考量外勤各單位須堅守工作崗位，無法到場送六勇士最後一程，市轄四十一個分隊將在追思會結束後，於下午一時十五分同步鳴笛致意，鳴笛時間維持十秒，屆時請附近居民不要驚慌。

敬鵬職福會捐款 1900萬入專戶

此外，發生大火的敬鵬公司因感抱歉及遺憾，透過敬鵬公司職工福利委員會發起捐款，迄昨共募得一千九百萬元，捐款員工遍及海內外事業體的九百多人，包括董事長黃維金個人捐款一千萬元。黃維金昨天第三度前往中壢的靈堂向殉職消防員家屬致意，表示這筆捐款將匯入「桃園市政府0428工廠火警消防英雄慰助金專戶」，並指定分配每名殉職勇消家屬三百萬元，傷者也能獲得慰助和補償。

專戶至昨有4800萬 即將關閉戶頭

消防局統計，募款專戶迄昨共募得四千八百餘萬元，在追思會後將停止受理捐款，再將捐款扣除指定款項後，平均分配給六名罹難勇消家屬。