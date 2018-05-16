〈中部〉阿里山春茶減產1成 參賽點數反增

2018-05-16

〔記者曾迺強／梅山報導〕嘉義縣政府與梅山鄉農會舉辦「阿里山高山茶一○七年春季優良茶競賽」，結果昨天出爐，農會原估茶葉受乾旱減產一成，恐影響參賽意願，參賽點數卻有一千七百五十八點，比去年增加三百一十八點，競爭更激烈，青心烏龍組、金萱組特等獎都出自梅山鄉瑞里村，分由葉進成、黃淑卿獲得。

競賽主審、農業委員會茶業改良場產業服務課長林金池說，今年二、三月茶芽生長期乾旱，幸四月中、下旬採收前有陣雨滋潤，多數茶樣都達到高山茶富清香的特性，只是部分茶農沒掌握焙茶濕度，導致茶味不濃，青心烏龍、金萱淘汰率分別為四十二．四％、五十二．四％，建議濕度控制在六十％以下，維持醇厚口感。

葉進成表示，退伍即跟著製茶逾四十年的父親葉聯秦種茶，會至茶改場、農會上課進修，獲獎關鍵是這批茶採收前天氣炎熱，有利茶葉烘乾；黃淑卿說，在瑞里的茶區重視有機栽培，茶樹根系扎實，品質自然提高。

梅山農會秘書嚴銅茂說，今年因氣候乾旱少雨，茶葉生長延後兩週，以去年產量二百萬台斤推估，今年約減產一成；農會保證收購價青心烏龍組特等獎每台斤六萬元、冠軍茶三萬元、金萱組特等獎每台斤二萬五千元、冠軍茶一萬元，廿七日在梅山公園停車場舉辦春季優良茶頒獎展售會。

另，阿里山鄉農會總幹事劉家顯表示，阿里山區一千五百公尺以上高海拔春茶，五月上旬才採收完畢，今年春茶競賽今、明天繳茶，十八日起展開六天評比，預定六月三日頒獎展售。