〈中部〉民進黨虎尾鎮長傳「拔丁」 縣黨部︰會依規提名

2018-05-16

林樹山毛遂自薦願意承擔

〔記者廖淑玲、詹士弘／雲林報導〕一群民進黨員要求雲林縣黨部不要提名曾因賄選案被判當選無效的前雲林縣議員林新丁參選虎尾鎮長；雲林縣府行政處長林樹山以新聞稿毛遂自薦願意承擔，讓茶壺裡的風暴愈演愈烈，民進黨雲林縣黨部強調，會依規定提名林新丁。

黨員批林新丁有賄選紀錄

一群民進黨員發起虎尾鎮長參選人「拔丁換將」行動，包括縣黨部現任執行委員蔡春常、虎尾鎮代李素娥、資深黨員鄭朝正、林錫珍等人，昨天在虎尾雲林社辦公室，以林新丁有賄選紀錄，形象備受爭議，要求縣黨部對於黨內提名人選，應秉持廉政條例精神產出。

蔡春常指出，他身為雲林縣黨部執委，會嚴格把關，絕不讓縣黨部提名不適當的人選；雲林社則強調，只提供場地，對該議題不置可否。

民進黨雲林縣黨部副執行長林鴻文說，林新丁曾因親友為其賄選而被判當選無效，經過徵信後，他的參選資格沒有問題，加上他是唯一登記虎尾鎮長初選，縣黨部主委廖丁賜表示，在未違反黨章規定下，會依規提名林新丁為候選人。

林新丁︰完成初選合乎規定

林新丁已積極展開各項活動，除在虎尾街頭高掛大型選舉看板，並穿著民進黨虎尾鎮長候選人背心，他強調，他依民進黨規定完成初選登記，也是唯一登記者，呼籲極少數有私心，甚至與人條件交換的黑手勿再耳語、破壞。

林新丁並以現任新北市民進黨籍議員黃俊哲為例，指出黃和他同屆當選議員也都被判決當選無效，後來都又同獲民進黨提名參選，佐證他參選資格沒有問題，謠言止於智者。

縣黨部執委林廉貴則質疑「拔丁案」的影武者是縣長李進勇，請縣長站出來，否則會被看笑話，因為不是母雞帶小雞而是踩死小雞；雲林縣府新聞處長張凱傑回應，此傳言匪夷所思，完全是空穴來風。

林樹山則呼籲林新丁以大局為重，急流勇退，若有需要，他責無旁貸，願意挺身而出承擔一切，守住虎尾、守住民進黨清廉價值。