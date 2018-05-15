〈南部〉屏縣大專以上失業率5.9% 全國之冠

2018-05-15

比9年前全球金融海嘯時慘

〔記者侯承旭／屏東報導〕屏東縣大專以上勞動力去年的失業率逼近六％，居全國之冠，甚至比九年前全球金融海嘯時還要慘。

根據行政院主計總處統計，去年全國大專以上平均失業率為四﹒一％，屏東縣的大專以上失業率高達五﹒九％，不僅高於平均值，也是全國最高的縣市。

全國大專以上失業率最高出現在二○○九年，平均達五﹒六％，主因當年遭逢全球金融海嘯；隨著景氣逐漸復甦，大專以上失業率逐年下降。

不過，二○○九年屏東縣大專以上勞動者失業率為五﹒八％，這批高學歷者的就業環境卻未隨著景氣復甦而改善，去年底的失業率反而比金融海嘯時還要高。

去年屏東縣的失業人口約一﹒六萬人，大專以上學歷就佔了九千人，尤其以大學學歷失業者達七千人最多。

相較於高學歷、高失業率，屏東縣的高中職與國中以下學歷者，去年底的失業率遠比全國平均值低。

縣府：產業結構 以低階職缺居多

屏東縣勞工處長林德輝指出，屏東因產業結構因素，企業需求人力以低階或低技術職缺居多，起薪也偏低，導致這幾年高學歷者求職不易。

林德輝強調，縣府已重視到屏東高學歷、高失業的問題，陸續開辦農業大學與青創基地，鼓勵高學歷的年輕人自行創業，已逐漸看到成果，青創基地結訓創業者，已在屏東聘僱三百名員工。