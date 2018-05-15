〈南部〉打造「無塑島」 小琉球拚年底達標

2018-05-15

全島8成旅宿業 簽減塑宣告

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今年七月全台將再進一步限塑，昨天環保署、屏縣環保局在小琉球舉辦「綠色環保旅店」說明會，全島約八成的合法業者當場簽署減塑及垃圾減量宣告，未來將不再主動提供一次性塑膠用品給住宿遊客，力拚年底前打造全台首個「無塑島」。

小琉球約六﹒八平方公里，全島潮間帶生態物種豐富，保育類綠蠵龜、玳瑁等成群悠游，密度堪稱全球第一，人潮慕名而來，近年旅遊人次年年超過百萬。

人潮增加卻也對當地環境帶來極大負荷，島上垃圾量逐年攀升，部分塑膠流入海中，嚴重破壞海洋生態，部分旅宿業者已不主動提供一次性塑膠用品。

環保旅店 籲遊客自備盥洗用品

屏東縣環保局指出，小琉球觀光發達，但垃圾量也大增，為推動垃圾減量，配合環保署自備盥洗用品、續住不更換床單、毛巾的環保旅店政策，並參考日本綠色硬幣作法，預計在年底前能輔導島上所有合法旅宿全登錄為環保旅店。

該局局長魯台營表示，由消費者及業者主動減塑是最具成效的作法，小琉球居民的環境意識先進，堪稱全台領頭羊。

旅館琉夏萊業者許博森說，島上大部分居民都明白環境永續才是觀光利基，支持程度超乎想像；小琉球商圈協會理事長、十七幸福民宿業者劉宗修則表示，「無塑」是目標，島上已有卅一家旅宿成為「環保旅店」，行前都會告知遊客要自備盥洗用具，遊客也多能配合。

大鵬灣國家風景區管理處則表示樂觀其成，官員說，觀光亦須兼顧環境，小琉球可說是「無塑島」的最好示範，藉此讓小琉球美景永續發展。