〈台北都會〉搶救鶯歌中湖國小 免費回家專車上路

2018-05-15

位處偏遠 學生人數僅剩146人

〔記者邱書昱／新北報導〕創校近九十年的鶯歌區中湖國小，受到少子化衝擊，再加上位處郊區，這幾年的新生人數逐年減少，學生人數從五年前的二百四十人，今年只剩一百四十六人，影響學生受教權益和老師的工作機會，鶯歌區公所與學校商討，昨天首發免費搭乘的「回家專車」，讓家長免於奔波接送並促進招生。

增加競爭優勢 家長讚安全方便

中湖國小位於鶯歌區與桃園市交界處的偏僻地區，鶯歌區公所表示，中湖國小歷史悠久，為增加競爭優勢，由市府教育局協助整合區公所、里辦公處等相關單位，開闢學童放學的「回家專車」，解決偏遠地區交通不便的問題。

朱姓家長大讚「回家專車」相當方便，學生們也說，以後不須再大老遠走路回家，也不用等到下午五點才有的社區巴士。

中湖國小校長陳桂蘭表示，學校有附設幼兒園，專車內沒有輔導人員幫忙，因此教導小朋友們交通安全須知；鶯歌區長周晉平表示，早上的上學時間和下午五點有免費社區巴士，但中湖國小大約四點就放學，中間有空檔，許多學生都選擇步行，「回家專車」幫助孩子早點回家做功課或休息，也讓家長更放心，吸引在地入學。

少子化對偏遠地區國小的影響很大，各校絞盡腦汁招生，新北市教育局舉例，位於八里區的長坑國小，從一○四學年度的六十六人增加到一○六學年度的八十五人，透過綠能環境、網路雲端與課程領導的專長，與校園建設、課程串聯並引進社會資源、生態聯盟等提供多元教學，藉此成功吸引學生入學。