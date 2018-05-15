〈台北都會〉新巨輪租違建 市府同意緩拆

2018-05-15

不得再用火炊煮

〔記者何玉華／新北報導〕以年長的身心障礙者為主體的街頭販賣組織「台灣新巨輪服務協會」，在板橋區大觀路承租鐵皮屋並隔間給十八人共住，因用火炊煮、屋內又有可燃物品，被檢舉是有公安疑慮的違建，新北市公安聯合稽查小組原訂今天（十五日）斷電、拆除，但協會成員陳情後，市府同意緩拆，但要求不得再用火炊煮。

市府要求儘速搬遷

市府社會局長張錦麗表示，多次與協會理事長陳安宗等幹部協商拆遷日期，理事長承諾自行拆除，為了讓協會有充分搬遷時間才同意延拆，協會允諾不再用火炊煮，等弱勢住民都安置好後就馬上拆，社會局會媒合志工協助儘速搬遷，並協調環保局幫忙清運。

協會也反映市府提供的安置只有三個月，而且必須分攤水電雜費，讓弱勢的身心障礙者雪上加霜。張錦麗說，租金及水電收費是比照社會住宅提供給弱勢民眾的標準，考量身障者的經濟能力不佳，已媒合民間資源十八萬元補貼前三個月租金，而且不影響原本領有的各項福利補助。

由於協會成員接受安置的意願不高，擔心未來要配合機構的管理，無法再自由進出，希望另覓合適場地維持既有的「自主共生」模式；社會局盤點社福資源，找到老人日間照顧的板橋長安居，在三樓規劃十一個床位，但只有九人願意入住，若其餘七人願意入住，社會局會再將四樓納入規劃；另有一對父女兩人，已由社會局協助在外租屋生活。

張錦麗說，會以「一案一社工」方式進行後續訪視關懷，協助申請租屋補助等社會福利，不宜久住在目前有公安疑慮的違建鐵皮屋內。