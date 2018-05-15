〈中部〉強化社安網 將普設家庭福利服務中心

2018-05-15

服務中心為窗口 提供整合性服務

〔記者張菁雅／台中報導〕隨機殺人事件頻傳，為預防類似案件發生，市府將強化社會安全網，社會局長呂建德十四日在市政會議專案報告時指出，現行服務模式以個案為中心，新的服務模式將以家庭為中心，並以家庭福利服務中心為窗口，提供整合性服務。市長林佳龍則指示，未來將以「一區一家庭福利服務中心」為目標，並增加偏鄉社福資源，縮短城鄉差距。

呂建德表示，根據分析，犯下無差別殺人事件者多半是男性、獨居、失業、收入少、缺乏人際關係等，市府希望藉由強化社會安全網，降低社會安全事件發生；而過去社會安全網重視發生在個人身上的問題，忽略家庭與社會帶給人的影響，家庭成員若同時遇到失業、精神疾病、輟學、家暴等問題，相關機關各自為政，導致「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，甚至發生有少女未婚懷孕，同時有八位社工介入的狀況。

他也表示，市府建立新的服務模式，以家庭為中心、社區為基礎，同時普設家庭福利服務中心，除原有十四處，將在明年以前新增東區、大里等兩處；家庭福利服務中心會結合勞政、衛政、社政、民政、原民等機關，進行資訊整合與案件分流，除針對個案需求轉介給相關機關，也將追蹤案件處理情況。

社會局從今年至二○二○年，也將逐年增加九十三名、五十七名、卅五名，共一百八十五名社工，建構完善社工體系。

林佳龍表示，未來應以「一區一家庭福利服務中心」為目標，考量偏鄉社工招募不易，建議中央補助偏遠地區社工加給，並與大專院校合作，提高社工系所畢業學生擔任社工比例。