〈中部〉南投「移動火化車」 將撤銷許可

2018-05-15

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣府核准設置移動式火化設施，議員和民眾憂心造成治安、環保等問題反對，縣長林明溱昨在議會宣布，依據行政程序法第一二三條規定，將撤銷許可，在民眾未接受前，縣府不會再核准。

綠營縣議員陳翰立、張志銘和許阿甘等人，上週在縣議會對縣府核准殯葬業者設置「火化車」等移動式火化設施大表反對，張志銘更以核准「火化車」施設，等於全縣所有公墓都是火葬場。

南投縣議員吳國昌昨日質詢表示，縣內各地方跑透透，發現大家對縣府核准火化車設施之舉都很擔心，希望縣長林明溱能考慮民眾心聲，不要讓「火化車」上路。

縣長林明溱答復時強調，上月臨時會就宣示不會設火葬場，卻不知殯葬業者在二○○六年就獲設置許可，現在既然議會和民眾疑慮很深，也都反對該設施，縣府將尊重大家的意見，正式宣布撤銷該項設施許可。

民眾有疑慮 不會再核准

林明溱說，縣府撤銷該許可，是依據行政程序法第一二三條中的「行政處分所依據之法規或事實事後發生變更，致不廢止該處分對公益將有危害者，得由原處分機關依職權為全部或一部之廢止」的規定辦理。而在民眾未接受前，縣府不會再核准。

上週大發雷霆的縣議員張志銘得知要撤銷許可後表示，請縣長說到做到，圓滿解決核准業者現又撤銷的問題。而南投縣已有設立已久的油車坑火葬場，縣府只要將該場的環保等問題管理好即可。

據了解，南投縣目前在集集鎮油車坑有座民營火葬場，屬慈德寺經營，民國五○年代就已設立，營運至今逾半世紀。