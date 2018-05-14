〈北部〉宜蘭綠博落幕 47萬入園人次創新高

2018-05-14

〔記者張議晨／宜蘭報導〕二○一八宜蘭綠色博覽會昨落幕，為期四十四天活動，入園遊客數達四十七萬人次，創下歷年新高；宜蘭縣政府說，冬山河生態綠舟交通便利，且今年鼓勵遊客搭乘大眾運輸就可免費入園，收到很好效果，是遊客成長主因；不過，考量展區規劃等問題，明年綠博可能搬回武荖坑舉辦。

宜蘭縣代理縣長陳金德說，綠博已邁入十九年，引起許多縣市仿效，例如農博、花博接續登場，今年綠博主題「實踐綠行動」，訴求明確，在有限經費情況下，品質與其他縣市動輒億元以上的活動相比，綠博更有文化內涵。

今年綠博遊客數創下新高，打破去年四十五萬人次紀錄；陳金德說，縣府不以此自滿，會馬上展開檢討，並開始籌畫明年綠色博覽會，要以新思維突破創新。

交通便利 帶動遊客參觀意願

二○○○年開辦的綠博，首屆在宜蘭運動公園舉辦，之後十六年都在蘇澳武荖坑風景區。去年才移到冬山河生態綠舟，今年是第二年，因臨近省道與冬山火車站，交通便利，遊客數再創新高。

縣府農業處長游憲廷說，綠博今年與台鐵、國道客運合作，只要搭大眾運輸到綠博，都可免費入園，帶動遊客參觀意願，也是遊客增長主因。

逾七千萬元推減塑 垃圾減量

「我們達成不可能任務。」游憲廷說，今年綠博總投入經費約七千一百萬元，以「減塑」為主訴求，員工便當盒全面改用鐵盒，園區不提供一次性塑膠用品，不僅達成垃圾減量，環保行動也受台灣環境資訊協會讚許。

展區規劃、成本 擬返武荖坑

綠博移至生態綠舟連兩年，遊客數一再攀高峰，但外界不斷有重回武荖坑舉辦的聲音。游憲廷坦言，生態綠舟屬開放區域，展館過於分散，甚至不在售票園區，遊客沒購票，也能逛完一半展場，展區規畫受到限制，多數展館都是臨時設置，閉幕還要拆除增加成本，造成資源浪費。

游憲廷說，綠博曾在武荖坑舉辦十六年，展館、設施完善，具有園區集中易規劃、投入經費較低等優勢，明年重回武荖坑的可能性很大。