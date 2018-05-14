〈北部〉《桃市負債六都最低》 賤賣地還債？ 財政局：帶動開發增值

2018-05-14

房產低迷 標售土地所得279億

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市升格前長短期債務未償餘額為二六二億元，截至今年三月底更降到二四六億元，人均負債為六都最低、全國第四。對此，市議員魯明哲等人指出，桃園升格後鄉鎮市公所繳入市庫的賸餘款達六十二億元，中央統籌分配款平均每年也多了五十四億元，應已足夠減少債務，但市府卻在過去三年房地產低迷時期，大量標售區段徵收重劃分回土地，所得有二七九億元。而桃園除了到處多了天幕球場，仍不見能讓市民引以為傲的大型建設。

財政局：整體資產增980億元

財政局長歐美鐶對此回應，他說財政狀況不能只看現金流入流出，桃園市整體資產價值三年來增加九八○億元，能一邊建設一邊還債實為不易，且標售土地是活化資產的方法之一，能帶動開發、避免閒置，市府禁得起審計處考驗，「市民的感受最真實」。

議員：升格後賣出144筆土地

「賣祖產業績長紅啊！」魯明哲則感嘆的說，鄭文燦老是津津樂道，桃園市負債降低，但這根本只是升格的資源挹注，不是靠市府的努力，且升格前桃園市有一九七筆區段徵收抵費地，鄭的任內已賣出一四四筆，而市府還一再宣稱為前人還債，以此「洗臉」前朝，實在很缺德。

市議員梁為超、舒翠玲也質疑，在過去三年房地產低迷，市府卻選在此時拋售土地，根本是「賤賣祖產」、便宜了建商，且桃園市諸多大型建設至今仍「只聞樓梯響」，未來又怎麼有錢推動台鐵地下化、綠線捷運等建設？

財政局：中路重劃區 帶動發展

歐美鐶表示，各項土地標售案都是依土地徵收條例辦理，景氣好外界就質疑炒地皮、景氣不好又擔心是「賤賣」，市府都是依市場行情賣出，而土地開發及標售其實有助帶動周邊發展，中路重劃區就是成功的案例；未來市府會著重捷運站周邊的開發，並嘗試以「設定地上權、收取權利金」的方式來保留土地所有權。

歐美鐶另解釋，里民集會所、活動中心、運動中心或道路等都是屬於市府的資產，且市民也能享用的成果，升格後桃園推動各區均衡發展、建設，已興建廿七棟、落成二十棟里民集會所，而鄉鎮市公所的結餘款都用於延續各區未完成的施政建設，不足時反而是市府要投入經費。