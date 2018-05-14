〈中部〉台鐵郵輪列車到社頭 遊客大買織襪

2018-05-14

暌違5年再度靠站

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣的社頭站為台鐵的二級小站，難得有觀光列車靠站，昨天一列「台鐵郵輪列車」停靠社頭火車站，三百多名遊客利用一個小時，逛遍社頭火車站附近的景點，不但為當地帶來人潮，也讓業者迎來商機。

「台鐵郵輪列車」上次停靠是在五年前，當時由鐵道迷、福井食堂陳朝強牽線，以遊覽車從火車站載送遊客到「織足藏樂館」購買織襪，並由達德商工餐飲科學生及地方小吃攤在現場營造成小市集，約一小時後再「原車載回火車站」搭火車。

近年來社頭小旅行正夯，承辦的旅行社再度停靠社頭站，昨天十一點三十分靠站，遊客有一小時的時間到社頭站周邊購買織襪，吃鐵蛋、鳳梨冰沙，造訪福井鐵道文物館及新和春醬油觀光工廠等景點。

負責承辦的「阿樹鐵道旅遊」鄭姓導遊說，為了此次旅遊，先向台鐵包下莒光號列車，從松山、台北、板橋一路載客，第一站下苗栗站，第二站社頭，第三站新營，終點站在高雄，夜宿高雄，隔天再一路沿南迴線、東部線、北迴線回到台北。

人情味令遊客讚賞

李姓遊客說，他們全家出遊，沿路吃、沿路玩，社頭讓人感覺「很有人情味」，鐵蛋超好吃，他也用超便宜的價格買到機能襪，相當值得，只是停靠的時間太短，沒辦法遊得盡興，「坐郵輪列車就是這樣」。

社頭鄉長劉錦昌說，社頭鄉觀光資源豐富，織襪產業和芭樂最出名，境內也有很多魅力商家，火車站周邊經公所整理，綠樹扶疏，可配合台鐵的活動，不定時舉辦「農民市集」，推銷在地優質商品。