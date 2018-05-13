〈北部〉公所送禮 120米（火旁） 龍 盤踞苗中圖書館

2018-05-13

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國立苗栗高中，昨天辦理七十七週年校慶；校方與苗栗市公所合作舉辦校慶美展，展出客家文學大師李喬等九名縣籍藝術家創作，市公所更將今年（火旁）龍踩街打造的一百廿公尺巨龍，贈予學校做為賀禮，並協助裝置，讓巨龍以圖書館電梯為龍柱，由電梯四週樓梯間，從一樓盤旋上五樓，成為學校公共藝術展示。

（火旁）龍是苗栗市傳統元宵慶典，市公所於今年官辦（火旁）龍廿週年，打造一尾長達一百廿公尺的巨龍，於踩街遊行時，由居民共同操持，象徵苗市民透過（火旁）龍文化，傳承寶貴過往，並努力開創嶄新未來；市公所表示，如今將此尾巨龍贈予苗栗高中，也象徵祥龍瑞氣，長伴、護愛苗中師生，並祝福校運昌隆。

受公所委託策展的藝術家陳鵬文表示，策展團隊也以彩雲飛翔的意象，裝置有「福慧貓裏」、「三台疊翠」、「彩雲降霖」、「祥龍昇天」標示說明，介紹龍文化在苗栗客庄的精神與意涵；分別於每層樓的電梯門口以「貓裏平原」、「墨硯山台」、「八角崠稜」、「美哉加里山」、「大日普照」等五大主題的剪紙藝術，呈現從苗栗市區向東方眺望的地景，意味面向日出方位， 如同生命積極正面的態度。

苗栗高中校長黃國峰引易經「雲從龍」，表示學校好比是「龍」，而學校的每一份子就好比是「雲」，學校能受到地方的肯定與認同，所憑依的正是學校教師們的熱忱付出、學生的表現、家長的信賴及校友在社會上的成就，感謝公所及各界的肯定與祝福。