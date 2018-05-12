〈南部〉產量恢復 那瑪夏水蜜桃上市

2018-05-12

與三大醫學中心合作 民眾可購買

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄那瑪夏水蜜桃是全台最早的五月桃，經濟產值破億元，前兩年氣候異常，造成產量減少五成，今年產量恢復正常，農業局與三大醫學中心合作，民眾到醫院買得到；另有賞螢活動迎賓，體驗採水蜜桃、吃山產的樂趣。

農業局表示，高市水蜜桃種植面積八十七公頃，主要產區為桃源及那瑪夏區，全年產量六百五十公噸，經濟產值破億元，去年因暖冬晚花，導致結果不順，產量減少五成。

農業局指出，今年氣候較為穩定，水蜜桃產量恢復正常，上月山區雖下冰雹，但對水蜜桃影響不大，目前已進入產期，是全台最早的五月桃，曾獲總統蔡英文青睞，入選就職典禮國宴水果。

那瑪夏區公所表示，水蜜桃屬於熱帶水蜜桃，相較於拉拉山的溫帶水蜜桃，特色是小顆又柔軟，甜度最高可達十九度，吃起來清甜，香氣芬芳，口感綿密多汁。

農業局與三大醫學中心合作，民眾可於高雄醫學院、高雄長庚與八○二國軍高雄總醫院購買嘗鮮；另外，市府農業局與澄清湖海洋奇珍園合作，將於五月十三日、二十日、二十七日連續三個週日，在澄清湖奇珍園廣場前舉辦水蜜桃特賣，市府原民會也將於五月十九、二十六日舉辦展售會。

農業體驗 結合螢火蟲等生態資源

副局長王正一表示，農業局推一日農夫，每年與那瑪夏休閒農業區及公所合作，結合螢火蟲等生態資源與農特產品，辦理農業體驗遊程，讓民眾體驗採果、生態與原民文化，令人讚不絕口。