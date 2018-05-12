〈南部〉「春浪」26日重返墾丁 旅宿業盼吸客

2018-05-12

目前住房率僅小幅提升

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東墾丁地區近期受到負面消息影響，加上適逢旅遊淡季各行業績慘澹，睽違兩年重返墾丁的「春浪音樂節」，即將在二十六日登場，但除了墾丁核心區旅宿部分客滿，連熱門的南灣一帶訂房都僅五成左右，有業者大嘆「至今仍無感。」

「春浪音樂節」最近在各通路廣告打的兇，主辦人沈光遠日前受訪強調「體貼消費者，希望減少樂迷一半開銷。」但樂迷似乎不太捧場，目前恆春半島各旅宿住房率提昇有限，據警方掌握，目前預售票數約在兩千張左右，與早年動輒上萬人仍有段差距，但仍調派各分局警力協助。

近年遊客 傾向活動接近才訂房

首度在「墾丁音樂節」以外時段舉辦的「春浪」，今年找吳青峰、吳建豪、葛仲珊、頑童等大咖藝人開唱，墾丁麥當勞後方遊憩區用地作為演出地點，近千坪土地預計容納五千樂迷，業者盼為墾丁觀光注入強心針。

「畢竟是重返墾丁後首次，希望逐年持續成長！」屏東民宿協會理事長理事長林榮欽表示，整體民宿住房率雖然僅五、六成，但沒有連假加持情況下，仍比一般的週末提昇二成左右，期盼「春浪」能逐年加溫，與四月「墾丁音樂節」成為雙核心。

各星級飯店業者初步統計，目前整體住房率約在七至八成，還沒看到以往「春浪」的吸客威力，但近幾年遊客都傾向活動接近時才訂房，屆時仍可望客滿。