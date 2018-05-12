〈中部〉整修完工 彰市後站虹橋像新的一樣

2018-05-12

鐵道觀光新亮點

〔記者湯世名／彰化報導〕迷你版西螺大橋！歷經三個多月施工整修，彰化市後火車站廣場嶄新的虹橋終於恢復昔日光采，尤其是鮮紅色的橋體塗裝，在陽光及路樹綠葉襯托下更顯耀眼（見圖，記者湯世名攝），昨天市長邱建富等人從四十五公尺長虹橋環顧遠眺車站周邊的鐵道風情，期盼今年底通往扇型車庫的綠廊步道完工後，遊客悠閒漫步在步道間體驗五星級鐵道觀光軸線的場景早日來臨。

邱建富表示，市公所去年著手規劃以彰化後火車站廣場為起點，透過綠廊步道及周邊景觀與公共設施等三期環境及空間改造工程，以延伸串聯至扇形車庫，並結合未來鐵道創意園區，期待塑造彰化鐵道觀光旅遊的新亮點。

其中，第一期爭取環保署「營造友善城鄉環境」計畫補助及公所自籌經費，共花費四三五萬元，以整修扇形車庫閒置空間綠美化與位於後火車站廣場長約四十五公尺的虹橋，整修後光彩亮麗的虹橋令人耳目一新，被外界稱為「迷你版西螺大橋」！

至於第二期工程由公所自籌編列，用以打造彰化後火車站廣場至扇形車庫間的綠廊步道，目前已辦理規劃設計中；第三期工程規劃用以改善後火車站廣場廁所及扇形車庫周邊等公共設施，也同步進行中，目前辦理規劃設計招標，未來結合鐵道文化、生態環境及社區營造，融合周邊社區生活圈打造成為五星級鐵道觀光軸線。