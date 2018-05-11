〈台北都會〉文萌樓應做反廢娼運動基地 文資審議卡關

屋主交出修復再利用計畫
〔記者楊心慧／台北報導〕日日春關懷互助協會去年十一月因官司敗訴搬出台北市定古蹟文萌樓，而屋主林麗萍則在文化局兩度開罰並最後通牒下，交出古蹟修復計畫，但文資審議委員會前天會勘後認為，文萌樓應維持反廢娼運動基地價值，才符合當初指定為古蹟理由，否則無法通過審查。有不具名官員透露，文萌樓自日治時代作為妓運團體反廢娼基地，除「見證反廢娼運動」，同時也是妓運團體抗爭史象徵，兩者密不可分，因此應考慮將此部分納入修復計畫。
文化局曾對屋主兩度開罰，並下最後通牒，要屋主林麗萍提修復計畫，否則就由市府收購，雙方去年底協議價購，但價格談不攏破局。文化局副局長田瑋當時指出，文化局會用合理的價格承購，將持續和屋主溝通，如果無法有共識，會依法走徵收程序。後來林麗萍承諾會在期限內改善缺失，也找了建築師規劃，交出修復再利用計畫，打算花千萬整修。
接受委託修復文萌樓的建築師呂大吉昨表示，會依照委員意見改善並提出方案，邀請台灣歷史資源經理學會秘書長丘如華協助經營管理，再送文資會審議；當然也很歡迎日日春對文萌樓的修復和經營提供意見與看法，他很希望可以化解屋主和日日春兩邊的心結，盼雙方可以好好溝通。
日日春：若計畫未達標準 收歸公有
對此，日日春互助關懷協會昨天受訪時表示，得知屋主提出修復再利用的計畫，認為她終於開始負責，但這也是身為屋主的責任。至於日日春有沒有可能協助文萌樓修復或經營？日日春認為，關鍵不在日日春合不合作，應是在屋主身上，文化局也得做好監督的角色，若最後計畫沒達到審查委員的標準、不符當初古蹟指定的理由，還是要讓文萌樓收歸公有，用徵收的方式才是最根本的解決之道。