〈北部〉磁磚、字樣脫落 山佳國小「小學」變「小子」

2018-05-11

有損門面 家長憂師生進出遭砸傷

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕「好掉漆！」苗栗縣竹南鎮山佳國民小學，從去年就陸續傳出校舍外牆磁磚剝落，就連校名山佳國民小學的字樣也脫落，變成山佳國民小「子」，除有家長覺得有損門面，更多家長擔心若磁磚持續剝落，恐使師生暴露危險中。校長陳財喜表示，已將有立即危險性部分拆除，並向上級爭取經費全面改善。

近來有家長反映，山佳國小十四年歷史的校舍，外牆磁磚自去年十一月起就陸續剝落，尤其遇到地震或氣候變化導致熱脹冷縮時，剝落的情形更加嚴重，就連校名字樣都從「小學」變成「小子」，有家長苦笑覺得看起來「很掉漆」，更多家長擔憂師生進出若遭磁磚打中，後果恐不堪設想。

陳財喜指出，外牆磁磚因氣候變化、熱脹冷縮，導致剝落情況嚴重，校方自去年起就陸續將有明顯鬆脫的部分逐一敲除，並圍起封鎖線禁止師生通行，今年也在苗縣府教育處撥款協助下，僱請高空作業車全面檢查高處磁磚及校名字樣，透過敲擊聲音判斷是否牢固。

校方︰ 危險性部分先拆 爭取經費改善

陳財喜說，由於保固期限已過，現經校方全面檢查後，已將有立即危險性的磁磚拆除，並定期派人檢查，目前安全無虞，僅外觀上較不美觀。正透過苗縣府教育處積極向教育部爭取經費，盼將舊有牆面磁磚拆除後重新鋪磚。

苗縣府教育處原擬協助校方進行建物健檢，後配合校方考量，於今年初先撥款協助校方敲除高處鬆脫磁磚。處長徐永鴻表示，初步評估重新鋪設牆面經費約需九百五十萬元，因苗縣府財源困窘，五月初已函請教育部補助，盼盡速爭取經費，徹底解決山佳國小校舍外牆脫落問題。