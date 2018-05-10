〈北部〉竹北高鐵特定區 路燈開關箱門多不見

2018-05-10

至少15處電線裸露

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市許多人行道上的路燈，維修孔門和開關箱門不翼而飛，光是高鐵特定區的隘口里、東平里一帶就至少十五處，民眾擔心小朋友好奇伸手碰觸，萬一不慎觸電或雨天漏電，潛藏危機。

公所允一週內修補

竹北市公所公用事業課表示，維修孔門和開關箱門大多是鍍鋅鐵材質，缺蓋的原因很多，有可能是遭竊、強風吹落、車禍撞壞、老舊鏽蝕脫落等，公所技士和委外包商預定一週內修補完成，未來也會利用維修時加強巡查，以確保民眾安全。

竹北市民代表余政達表示，高鐵特定區公園、人行道密佈，但許多路燈基座的維修孔門或獨立設置的開關箱門，可能遭竊不見，電線、開關和保險絲裸露，下雨天恐發生漏電危險；部分位在國小周邊，萬一有小朋友伸手碰觸，後果恐不堪設想。

余政達說，經初步清查，光是高鐵區隘口里、東平里，在文興路、興隆路及東興國小四周的隘口六街、嘉政七街等多條道路，就發現十五處路燈維修孔門和開關箱門不見了，而且裡面長草，一看就知道掉很久了！

余政達表示，路燈電壓是兩百二十伏特，過去曾有兒童碰觸缺箱門的燈座而觸電，希望竹北市公所重視，務必要求委外廠商全面檢查，盡快修補並加強防止脫落措施。

湖口水溝蓋遭竊嚴重

此外，湖口鄉近一個月有六十多個鑄鐵水溝蓋遭竊，鄉公所表示，新湖路竹二線有十幾個，湖中路竹十二線有三十多個，湖新路竹十三線也有十幾個，因影響交通安全，縣府工務處養護科緊急補修完成，改採較難拆走的隔柵板，並請警方協助加強巡邏。