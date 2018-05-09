〈南部〉遷墓名冊協尋 中國姊妹找到失散爺爺墓塚

2018-05-09

失散近70年 9年前曾來台尋找

〔記者王俊忠／台南報導〕中國黃家姊妹花九年前到台灣欲尋找已亡故的爺爺黃國棟，當時台南市南區戶政事務所協查僅知黃爺爺過世後埋在南山公墓一帶，但不知確切墓址。

一直把這件事放在心上的戶政所課長陳育騰最近翻閱市府欲拓寬新都路的五百多門墳墓名冊，赫然看見黃爺爺姓名映入眼簾，即聯絡姊妹花跨海到台南撿拾爺爺骨骸，將送回湖南老家與奶奶墓塚合葬，完成黃家三代人近七十年的團圓心願。

黃姓姊妹花對於努力多年能找到爺爺墓塚下落，深深感謝台南陳課長與戶政、私立仁愛之家、殯葬所相關人員多年來的協助。陳育騰透露，黃爺爺姓名像是從名冊裡跳出來般的神奇，覺得能找到黃爺爺下落真是奇蹟！

南區戶政所 完成超級任務

來自中國深圳的黃湘燕、黃湘敏姊妹說，九十九年間父親臥病時，希望子女到台灣找失散近七十年的爺爺黃國棟下落，她們當年打了幾百通電話給中國、台灣兩地有關單位，最後找到台南南區戶政所，當時南戶股長陳育騰幫忙詢問爺爺最後安置的私立仁愛之家，只知道爺爺於六十一年間過世、葬在南山公墓，墓碑是木製的，不清楚確切墓址。

陳育騰表示，聽到墓碑是木製，心幾乎涼了一半，因為下葬三十多年後，恐怕木碑都已腐爛、很難找到骨骸！沒想到，黃家姊妹花這些年來數度與家人再到台南訪查，還在南山公墓可能的墓址區備妥供品祭拜黃爺爺，有可能是黃家人緬懷先人的用心感動爺爺，讓爺爺動了想回老家的念頭，進而現出「姓名」給他看。