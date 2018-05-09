〈台北都會〉幫助「現代魯賓遜」 志工動員接水電

2018-05-09

獨居老翁家徒四壁 沒水沒電

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市瑞芳關懷鄉土協會，近日發現瑞芳區吉安里大埔路有名近七旬賴姓老翁，至今仍過著沒水沒電的現代魯賓遜生活，生活困苦，協會志工動員接水電，並重新粉刷室內牆面，讓阿公相當開心，志工們看到阿公的笑容，欣慰不已。

瑞芳關懷鄉土協會理事長、新北市議員林裔綺服務處主任蘇有德指出，他在協助議員跑行程時，常遇到許多弱勢邊緣戶，不符合中低、低收入戶標準，無法享有法定社福資源，他與理事林憲明、總務莊景煌、總幹事鄭正義等志同道合者討論後，集合大家的專長，包括木工、泥水、水電等各行業師傅約四十人，並尋求民間資源，為地方公益盡點心力。

協會去年成立後，第一個協助的對象是住在瑞芳柑坪里的簡姓人家，老媽媽與智能不足又小兒麻痹的女兒相依為命，冬天也只有冷水洗澡，由宏益玻璃慈善基金會贊助馬桶、電熱水器等設備，協會幫忙裝設，助老媽媽有較舒適的日常生活。

蠟燭照明手動抽水 克難過活

近日協會在大埔路發現獨居的六十八歲賴姓阿公，家徒四壁沒有水電，夜間就靠手電筒、蠟燭照明，飲水則以古早的手動抽水泵，抽取混濁的地下水飲用，過著相當克難的現代魯賓遜生活，協會出動工班協助申請電表及安裝，並完成自來水接管及室內配線、牆面粉刷，讓老人家開心不已。

蘇有德說，協會成員都是瑞芳在地人，有水電、木工專長者有力出力，並向瑞芳工業區廠商募集材料、資源，未來協會將會持續關懷需要幫助的家庭。