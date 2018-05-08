〈台北都會〉石門老梅綠石槽 被踐踏沒人管

2018-05-08

中央、地方互推 議員諷海岸孤兒

〔記者何玉華／新北報導〕被稱為「春天限定」的石門老梅綠石槽，受到遊客歡迎，卻也出現被踐踏破壞的情況，原被視為主管機關的交通部觀光局北觀處卻在四月底表示，依海岸管理法，新北市政府才是主管機關，無法告發違規；新北市議員鄭宇恩表示，市府相關單位也紛紛表示非權責單位，「老梅綠石槽淪海岸孤兒」，諷刺的成為另類可食地景。

基隆市議員楊石城在二月春節時，與家人出遊到老梅綠石槽，還拍了他站在綠石槽上的照片公開在網上，引起輿論批評；當時北觀處表示，管理機關得依「發展觀光條例」處三萬元以上十萬元以下罰鍰。

北觀處：新北市府撥用才能告發

不過，四月底網路社群有人爆料三名女子踩在綠石槽拍照，還採摘一大包海菜，北觀處則表示，海岸管理法通過後，因綠礁岩屬於未登錄地，根據國產署認定，主管機關是新北市政府，希望新北市政府能撥用，才能依法告發；未撥用前，權責主管機關仍有爭議，目前只能加強勸導。

鄭宇恩說，今年四月十一日，北觀處與新北市政府召開研商老梅石槽管理維護權責的會議中，市府城鄉局、農業局、漁業處、觀旅局、北觀處都是自說自話，沒有人願意負起責任，中央、地方推來推去，難道要等到明年藻類生長期到，再來開會討論嗎？然後繼續踢皮球？

鄭宇恩不滿對這樣一個重要的海岸資源，官方的態度如此推諉，老梅綠石槽淪為海岸孤兒，一旦發生不可逆的毀損，誰來負責？

市府：屬國家風景區 將釐清權責

副市長李四川表示，目前法令還有一些待界定的關係，雖然照海岸管理法是屬於直轄市管理，但如果是國家公園風景區，應該由北觀處管理；將邀集相關單位一起來釐清，若該是新北市政府負責，該怎麼辦就怎麼辦；若是北觀處負責，也會要求北觀處負起責任。

觀光旅遊局局長陳國君表示，老梅綠石槽屬於國家風景區範圍，依據發展觀光條例、風景區管理規則，應由北觀處管理，「否則全部海岸都要由新北市管理了」。