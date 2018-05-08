〈中部〉公園變更產業園區 草屯人不領情

2018-05-08

鎮長︰特別管制區有開發限制

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣府規劃草屯鎮植物公園及周邊約廿公頃土地，開發為草屯手工藝智慧產業園區，結合工藝科技、食品加工等廠商，卻遭地方打臉，草屯鎮長洪國浩即認為都市計畫劃定該區為運動公園，區塊內有斷層帶和山坡地，是都市計畫的「特別管制區」，開發是有限制的；縣長林明溱則說，目前是進行初期規劃，環境問題以後會再詳細評估。

南投縣長林明溱昨日到草屯鎮植物公園，聽取縣府建設處長李正偉進行手工藝智慧園區計畫簡報。李正偉指出，南投縣府依據產業創新條例向經濟部提開發計畫，今年三月獲經濟部核定，總開發經費七．五四億元，中央補助五．二七億元、縣府自籌二．二六億元，開發總面積約廿公頃，其中產業用地佔十二．二三公頃。

李正偉說，該園區將發展工藝相關產業，並鼓勵食品加工業和文化創意結合，建構上下游合作、一貫作業的廠商，相關服務業也可以投資進駐，預估未來可以引進約八十家廠商。

林明溱指後年底可完成開發

林明溱也說，該區塊一直荒廢不利用很可惜，產業園區預定二○二○年底前完成開發，未來還將興建勞工或青年住宅，帶動地方發展。

惟不少草屯鎮地方人士對縣府的規劃都說「好震驚」，植物公園所在的富寮社區發展協會理事長陳國大即表示反對，他說，植物公園每天有很多人來此運動休閒，草屯鎮難得有這樣一大塊綠地，可調節氣溫、淨化空氣、維持生態，為何要廢掉？況且這兩年經濟不景氣，會有那麼多廠商要來投資嗎？若沒有，開發是否會造成土地和資金的浪費？

草屯鎮長洪國浩也說，該運動公園區內有斷層帶，且為山坡地，是都市計畫內的「特別管制區」，須低強度開發。此外，富寮社區是鎮內少見從幼兒園到大學等各級學校都有，且還設有游泳池、體育館、演藝中心及國立台灣工藝研究發展中心的文教區帶，縣府規劃開發為產業園區要透過都市計畫變更，如此大規模的計畫應事先徵詢鎮民意見。