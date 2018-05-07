〈台北都會〉公園垃圾自動清 小學生發明的

2018-05-07

日新國小師生打造 資通訊賽奪冠

〔記者沈佩瑤、蔡亞樺／台北報導〕許多民眾假日到公園踏青散心，卻不時發現公園內、廁所外的垃圾桶滿了沒清，甚至溢出掉落滿地，造成環境髒亂。北市日新國小師生打造「自動化公園垃圾清運管理系統」，當系統偵測到垃圾桶裝滿，機動式清運機就會自動前往載運垃圾，兼顧環境整潔和減輕人力負擔。北市環保局表示，將評估實際運用的可行性，局部試辦推動。

系統偵測垃圾滿了 清運機自動載

台北市昨舉辦「中小學資通訊應用暨電競比賽頒獎典禮」，就讀日新國小的潘泰辰、周楷蓉以「自動化公園垃圾清運管理系統」，勇奪資通訊組國小組第一名。周楷蓉受訪分享，常看到公園的垃圾桶堆到滿溢，清潔人員收得很辛苦。

指導老師吳叔鎮說明，「自動化公園垃圾清運管理系統」結合駐點垃圾桶及機動式清運機，駐點垃圾桶中安裝了「對射式紅外線」，當垃圾高度阻斷紅外線時，便會發出訊號，呼叫機動式清運機前往清運。最大難題在於，清運機抵達時，垃圾桶要上升到一定高度讓垃圾落下才能順利清運，因此要不斷調整兩組裝置間的時間差。若要實際運用於生活中，吳叔鎮建議，除要更精準地偵測垃圾形狀與材質，並以遠端監控方式，取代傳統人力巡視。

環局將評估可行性 局部試辦推動

北市環保局副局長盧世昌接受電訪表示，市府政策推廣Ｅ化，但需要投入成本，以及技術面操作的克服，且垃圾桶設置大多是露天環境，會先請同仁到學校了解該系統，經評估討論後若具可行性，會先局部試辦推動看成效；目前十二行政區設置的行人清潔箱、公園垃圾桶，由轄區清潔隊每日定時以人工方式巡收，一天巡收頻率最高有七次。

而國中組則是由北政國中衛冕成功，指導老師陳友城身為輔導主任，希望把科技運用在輔導方面，因此和學生一起發想出「療癒機器人」。陳友城表示，「療癒機器人」不但可以做出擺動、夾取糖果等動作，同時還能偵測人的動作揮手回應；為增加互動趣味，故意把糖果藏在盒子裡，加上倒數計時，時間到就回收糖果。

市長柯文哲昨出席頒獎典禮，並欣賞機器人舞蹈表演及電競示範賽，他致詞時提到，資通訊是最重要的產業之一，持續培養大量且優秀的人才，是北市府重要的教育方針。