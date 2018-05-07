〈台北都會〉公園垃圾自動清 小學生發明的

2018-05-07

日新國小師生打造 資通訊賽奪冠

〔記者沈佩瑤、蔡亞樺／台北報導〕許多民眾假日到公園踏青散心，卻不時發現公園內、廁所外的垃圾桶滿了沒清，甚至溢出掉落滿地，造成環境髒亂。北市日新國小師生打造「自動化公園垃圾清運管理系統」，當系統偵測到垃圾桶裝滿，機動式清運機就會自動前往載運垃圾，兼顧環境整潔和減輕人力負擔。北市環保局表示，將評估實際運用的可行性，局部試辦推動。

系統偵測垃圾滿了 清運機自動載

台北市昨舉辦「中小學資通訊應用暨電競比賽頒獎典禮」，就讀日新國小的潘泰辰、周楷蓉以「自動化公園垃圾清運管理系統」，勇奪資通訊組國小組第一名。周楷蓉受訪分享，常看到公園的垃圾桶堆到滿溢，清潔人員收得很辛苦。

指導老師吳叔鎮說明，「自動化公園垃圾清運管理系統」結合駐點垃圾桶及機動式清運機，駐點垃圾桶中安裝了「對射式紅外線」，當垃圾高度阻斷紅外線時，便會發出訊號，呼叫機動式清運機前往清運。最大難題在於，清運機抵達時，垃圾桶要上升到一定高度讓垃圾落下才能順利清運，因此要不斷調整兩組裝置間的時間差。若要實際運用於生活中，吳叔鎮建議，除要更精準地偵測垃圾形狀與材質，並以遠端監控方式，取代傳統人力巡視。

環局將評估可行性 局部試辦推動

北市環保局副局長盧世昌接受電訪表示，市府政策推廣Ｅ化，但需要投入成本，以及技術面操作的克服，且垃圾桶設置大多是露天環境，會先請同仁到學校了解該系統，經評估討論後若具可行性，會先局部試辦推動看成效；目前十二行政區設置的行人清潔箱、公園垃圾桶，由轄區清潔隊每日定時以人工方式巡收，一天巡收頻率最高有七次。

而國中組則是由北政國中衛冕成功，指導老師陳友城身為輔導主任，希望把科技運用在輔導方面，因此和學生一起發想出「療癒機器人」。陳友城表示，「療癒機器人」不但可以做出擺動、夾取糖果等動作，同時還能偵測人的動作揮手回應；為增加互動趣味，故意把糖果藏在盒子裡，加上倒數計時，時間到就回收糖果。

市長柯文哲昨出席頒獎典禮，並欣賞機器人舞蹈表演及電競示範賽，他致詞時提到，資通訊是最重要的產業之一，持續培養大量且優秀的人才，是北市府重要的教育方針。

  • 台北市長柯文哲昨日出席台北市中小學資通訊應用暨電競比賽頒獎典禮，參觀學校成果展示。 （記者簡榮豐攝）

    台北市長柯文哲昨日出席台北市中小學資通訊應用暨電競比賽頒獎典禮，參觀學校成果展示。 （記者簡榮豐攝）

  • 北市日新國小師生打造「自動化公園垃圾清運管理系統」。（記者沈佩瑤攝）

    北市日新國小師生打造「自動化公園垃圾清運管理系統」。（記者沈佩瑤攝）