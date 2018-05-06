〈南部〉老國宅都更首例 安平二期海砂屋啟動溝通

2018-05-06

住戶同意率若達八成 即可重建

〔記者洪瑞琴／台南報導〕安平二期國宅海砂屋是南市老舊國宅都更首例，市府向中央爭取三．七五億元，提供重建補助、租金及搬遷補助，本月起與住戶展開都更說明，住戶同意率若達八成，即可啟動都更重建，沉痾近廿年的危屋問題能否解決，進入關鍵階段。

由於現住戶經濟能力不一，對於都更重建還要部分負擔，住戶意見不一。有住戶認為「一百萬元不是小數目，誰負擔得起？」「住這麼久，也沒怎樣」；也有住戶想儘快「新房子換舊房子」、「住得才安心」。

整合、興建期間 住戶不用出資

市府強調，營建署已提供補助款，解決都更整合重建初期自有資金負擔壓力，換句話說，「現在是先讓專人說明清楚，要不要同意才下一步」，都更整合期及興建期間，住戶不用出資，待建物興建完成分戶設定時，個別戶若有資金需求，再向銀行借貸，市府亦會比照○二○六地震重建戶，協助洽商銀行低利貸款以減輕住戶負擔。

市府表示，正積極協助社區媒合有經驗的都更建築經理公司，由其協助研提建築規劃及財務評估方案向社區說明，若以八十四年住戶約三百萬購屋價，「一坪換一坪、一戶換一戶」權益保障，重建後房屋價值粗估約七百萬元。

不過，住戶部分負擔額度，需待進入實質細部設計精算結果才能知曉，負擔幾十萬元、不到一百萬元也是有可能，卡在這關頭，說明單位得加把勁。

安平二期國宅兩百廿六戶，是早年省政府時期興建的國宅，當時建築法令並無針對高氯離子海砂屋訂定相關規範，自交屋後幾年，房屋天花板、牆壁陸續出現各種瑕疵，一○三年鑑定為海砂屋。營建署原本只同意六千多萬補助重建，經市府爭取，終於獲營建署決定參考台北市修德國宅海砂屋唯一案例，給重建補助款三．四一億元之外，還有租金、搬遷補助每戶每月五千元、共卅個月，約三千三百九十萬元，合計約三．七五億元。