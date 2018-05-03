〈台北都會〉〈付給日勝生2.4億 議會過關〉補償費同意付了 南港機廠案解約

2018-05-03

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市政府與日勝生解除南港機廠聯合開發案合約後，因日勝生已經投入前期規劃和建築設計費用，因此協議由市府補償二．四億元，該案去年原遭議會暫擱後，時隔一年，台北市議會大會昨進行表決，這次以二十七票贊成、三票反對的壓倒性差距，表決最終通過，將讓南港機廠案完成最後的解約程序。

位於忠孝東路七段與向陽路交叉口東南的南港線南港機廠土地，牽動柯市府東區門戶計畫的政策發展，但柯市府在歷經美河市案權益分配不均的爭議後，為避免南港機廠案重蹈覆撤，二○一六年協議解除南港機廠案合約，日勝生原要求市府償還五．六億元的前期興建成本，經市府鑑價與協商，決議只支付日勝生前期規劃及建築設計費，合計二．四億元。

該案二○一六年在議會交通委員會討論時，國民黨市議員王欣儀、戴錫欽、徐弘庭等人，不滿柯市府未經議會同意，就自行與日勝生解約，更批評浪費市民納稅錢，對於支付二．四億元一事，隔年六月送到台北市議會大會表決，但在場五十九名列席議員中，因國民黨籍議員幾乎反對，在議長吳碧珠不參與投票下，最後以二十七人贊成、二十七人反對，四人棄權，全案暫擱。

時隔一年後，台北市議會昨召開大會，經多次廣播才湊齊開會人員門檻，再度討論此案時，在場僅三十四名議員列席，表決結果以二十七人贊成、僅三人反對、三人棄權、吳碧珠不參與投票，最後決議通過，南港機廠案確定解約。

研議做南港生技園區、公宅等

至於南港機廠後續，產業發展局今年原定編列五千萬元，辦理後續產業規劃設計，將一部分土地研議做為南港生技園區；另一方面，都市發展局則預告打造南港機廠基地公共住宅，計畫投入九十億元，打造出一五二○戶的大型公宅，預計二○二二年完成。