〈北部〉護長者行的安全 「路老師」下鄉宣導

2018-05-03

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣六十五歲以上老年人交通事故死亡比例列居全台第四，今年截至四月底就有六人魂斷路口，老年人車禍死亡比高達卅七點五％。公路總局花蓮監理站「守護高齡者交通安全宣導」十五場活動接續起跑，將由「路老師」下鄉宣導交通安全，降低高齡者的用路事故風險。

去年死亡率全台第4

花蓮縣警察局交通隊長黃增樟說，花蓮六十五歲以上長者占總人口數的十五點四八八％，但前年長者車禍死亡率高居四十一點一七％，去年雖降為廿九點七八％，但仍被列為全台老年人車禍死亡率第四高的縣市，今年以來因車禍死亡人數十六人，長者佔六人，另受傷則有二百零九人。

他說，經查長者車禍原因，「路口交叉撞」比例最高，多半未依規定二段式左轉，或是提前左轉及雙黃線大迴轉，為了降低肇事率，除積極向長者宣導正確的騎乘觀念，年後也在接近路口處的雙黃線上，擺放多個警示三角錐，避免車輛貪圖方便逕行迴轉。

公路總局台北區監理所長王在莒說，熟悉用路安全的「路老師」團隊將下鄉宣導交安活動，並導正長者舊有用路觀念，引導他們在了解身心變化後，評估是否適合騎車或開車；另也提醒高齡者，衣服穿著鮮明、配戴閃亮手環及注意號誌等保護行人措施。

監理站辦15場次宣導

花蓮監理站針對高齡者用路安全，預計舉辦十五場次的「路老師交通安全宣導團」活動，總計花蓮市五場、吉安鄉三場，其餘七場平均分配到各鄉鎮，以淺顯易懂的宣講方式，強化長者交通安全知識；最近一場次五月廿八日上午在新城鄉樂齡學習中心舉行。