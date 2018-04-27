〈北部〉擋車扶老過馬路 網讚羅高5生善行

2018-04-27

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣國立羅東高中五名學生，目睹行動不便老先生拿著助行器走斑馬線過馬路，險象環生，趨前護送並幫忙擋車，整排車輛禮讓他們先行，此事被PO上網，鄉民大讚「看見這樣感動的事，瞬間鼻酸眼眶紅啊！」

陳姓網友昨天在地方臉書社團「宜蘭知識+」PO文說，「這幾位羅高的同學真的好有愛心，駕駛們也都很配合，社會就是要多一點這種正面力量」。

影片拍攝時間在前天傍晚五點半，適逢下班下課時間，羅東市區車水馬龍，五名背書包的羅高學生，在羅東鎮純精路及公正路口見行動不便老先生過馬路，一起上前攙扶，還比出手勢擋車，大排長龍的車輛，等他們離開後，再依序通過路口。

這幕溫馨畫面讓人很有感，其他網友留言，「孩子教育到這樣就值得了」、「現在小朋友能這樣做的很少…好心有好報」、「有些人或許只會心裡想幫忙，但這些孩子實際行動了，學校該早會表揚順便機會教育一下」、「大推！老師教得好！」、「好溫暖～好感動~~」、「人間有愛，處處溫馨」。

協助老先生過馬路的羅高學生，是就讀二年十一班的宋承昕、林育麒、林奕廷、林柏叡、黃啟桓。林奕廷說，事發當時，與拿著助行器的老先生擦身而過，發現對方走很慢，路口車又多，他們過完馬路後折返，扶著老先生通過斑馬線並幫忙擋車，從小到大，老師常提醒要助弱勢，現在做到了，體會到助人為快樂之本的意義。

羅高表示，五名學生助人之舉，可作為其他同學的楷模，學校將在下週二朝會公開表揚。