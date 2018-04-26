〈北部〉地主要求還地 法院判拆路引爭議

2018-04-26

4米寬將成2.5米寬 影響出入

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉鄭漢步道，供公眾健行運動，但通往步道的必經小徑，為私人提供通行，但有地主考量安全責任，向苗栗地方法院聲請要求公所返還土地，地院也於日前發出執行命令，要求公所於五月二日前拆除廿平方公尺的柏油路面，使原本僅四米寬的道路限縮至二．五米，附近居民認影響行車出入，公所也認為地院判決忽視道路安全，拒絕拆路，將提抗告。

造橋公所：忽視安全 將提抗告

這條小徑是附近五戶居民唯一的聯外道路，也是遊客到鄭漢步道的必經之路，已使用逾五十年，但日前地主擔心若發生車禍，地主要負連帶責任，向法院聲請收回私人土地。法官依據早年土地交易資料，認定該處居民僅有二．五米的道路使用權，判決鄉公所須拆路還地。

但路幅原就只能容納一輛車單向通行，若再拆路限縮，恐連消防車、救護車、垃圾車都無法進入，附近居民昨天憤舉白布條抗議，高喊「要一條安全回家的路！」

居民拉布條喊「要安全回家路」

居民表示，當地雖僅住廿幾人，但有數名年邁、行動不便的長輩，萬一縮路後救護車無法進入，遇到緊急狀況恐難挽救；且原道路就已非常狹窄，拆路後更加難以通行，影響出入安全。

地主則認為，該路段原就常發生車禍，且依據早年土地交易，附近居民僅有二．五米的道路使用權，若要徹底解決道路安全問題，應該由鄉公所另闢道路。

鄉長黃純德不滿表示，法院的判決等同讓當地居民無路可走，「公所只有鋪路，沒有拆路的道理！」且鄰近土地皆屬私人，又為陡坡，難徵收闢路。黃純德強調，公所不會在法院要求的期限拆除道路，也將提抗告。