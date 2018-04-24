〈北部〉桃園市麻疹804人列管 衛福部長：疫情掌握中

2018-04-24

陳時中：大規模疫情應不容易產生

〔記者陳昀／桃園報導〕麻疹疫情延燒，全國截至昨天已有廿二個確診個案，由於國際旅客常透過桃園出入境，加上林口長庚醫院急診室護理師也因接觸病患而淪陷，衛生福利部部長陳時中憂心桃園疫情失控，昨前往桃園市政府坐鎮主持「桃園麻疹疫情應變會議」。他強調，疫情都在掌握中，「大規模疫情應該不容易產生」。

市府衛生局指出，桃園市提供自費麻疹疫苗的醫療院所包括林口長庚、桃園長庚、壢新醫院、衛福部桃園醫院、衛福部桃園醫院新屋分院，但目前全國普遍自費疫苗不足，可先致電詢問；衛生局主任秘書林國甯表示，一般民眾只要沒有接觸麻疹患者，感染風險不大，呼籲大家不要急著打疫苗，先留給第一線醫護人員，而供嬰幼兒接種的常規公費疫苗沒有缺貨情形，還是可以前往衛生所接種。

桃園市政府衛生局統計，從三月卅一日至四月廿二日，桃園已確診九名麻疹個案，累計追蹤接觸者健康監測達一○四四名，目前已有兩百四十人解除監測，扣除轉至其他縣市者，仍有八○四人列管追蹤。由於遭感染者不乏在桃園國際機場工作的航空公司員工、搭機乘客、林口長庚醫院護理師等，桃園市仍被視為重點防疫區。

陳時中表示：「要發生大規模疫情並不容易！」台灣的三合一麻疹疫苗接種率約九十七％，縱使施打後的防護效力會因時間而下降，還是有一定的保護力，疾管單位已嚴加控管高風險群，民眾切勿恐慌。

桃園市長鄭文燦表示，已建議衛福部，將曾接觸確診個案者，於七十二小時內列為施打ＭＭＲ（麻疹、腮腺炎及德國麻疹）公費疫苗的第一優先人員；對於第一線醫護人員、大眾交通工具從業人員、航空公司及機場工作人員等，也建請衛福部進一步評估有無擴大施打之必要。

鄭文燦說，市府已出動四百八十名防疫人員進行防治工作，也加強落實桃園機場的入境檢疫、機場防疫，列管追蹤的人數會持續減少。