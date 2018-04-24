〈北部〉新生超額 頭份、照南國中增班惹議

2018-04-24

鄰近學校招生不足 師批資源分配不均

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份、竹南地區近年因人口成長迅速，帶動轄內學生人數增加，其中縣立頭份國中、照南國中等校新學年度皆面臨新生超額、教室及資源不足的窘境，但鄰近學校卻出現招生不足的現象，有教師批評苗栗縣政府教育處要求超額學校增班，導致生源及教學資源分配不均，籲苗縣府應正視此問題。

教育處︰將評估是否啟動額滿機制

苗縣府教育處長徐永鴻表示，家長有遷學籍的自由，縣府不能加以限制，目前會先協助頭份、照南國中等校增建組合屋教室，後續將評估是否啟動額滿機制，依設籍時間篩選入學，另也將陸續增建校舍、教室，未來則會視情況重劃學區，解決教學資源不均的問題。

頭份國中於二○○九年遷校至頭份商業發展蛋黃區內後，學生人數便逐年攀升，從九年前的兩百人、六班擴增至今已近千人、卅四班。頭份國中校長鍾萬煋表示，新學年度原預計招收三百名新生，現已報名達四百人。

鍾萬煋說，校方為因應增班而將專科教室改為一般教室，導致美術、音樂、特教等專科教室嚴重不足，雖然已報請苗縣府規劃新建十八間教室，但也緩不濟急，盼教育處能盡速協助。

但相較於頭份國中，鄰近有多所國中則面臨招生不足、甚至報名數減半的情況。有教師批評，教育處持續放任額滿學校增班，不但會使教學資源分配不均更加惡化，並嚴重衝擊其他學區學校的招生。

徐永鴻則強調，今年因適逢龍年，學生人數較往年增加，教育處備有額滿機制等配套措施因應，另也會協助各校提升辦學特色，吸引學生就讀。