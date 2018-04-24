〈北部〉獲助4500萬 竹市3校建通學步道

2018-04-24

包含龍山、載熙國小及育賢國中

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府教育處獲內政部營建署提升道路品質計畫四千五百多萬元經費，將進行載熙國小、龍山國小和育賢國中的通學步道工程，其中龍山國小的通學步道長達一千兩百四十六公尺，除保障學童就學行走的安全，也會連接到附近社區及鄰近的關埔國小，形成安全的學生步行路網。

新竹市府教育處社教科長吳碧惠說，避免上下學接送區域學生與接送車輛穿雜的擁擠狀況，教育處鎖定交通流量大及學童上下學外環步行空間需求較高的學校，爭取闢建「通學步道」。

其中龍山國小因緊鄰光復路，鄰近竹科園區，車輛流量大，因此在學校側門及南門就有必要提供一條學童安全行走的「通學步道」，此外，育賢國中緊鄰南大路，常有學生與車爭道，也有設置通學步道的需求。

教育處強調，與一般人行道不同的是，通學步道主要是提供學生上、下學安全行走的步行道路，以學校周邊的人行道為主，寬度依現況二．五至三公尺，並配合學校做整體的景觀設計。

龍山國小步道 長達一千多公尺

吳碧惠說，包括載熙國小、龍山國小及育賢國中都已獲核定，總經費達四千五百多萬元，中央補助比例達八成二，目前已在規劃設計，今年就會動工，預計明年四、五月完工，其中育賢國中通學步道長約六百一十五公尺、龍山國小一千兩百四十六公尺、載熙國小約兩百七十公尺。

吳碧惠說，通學步道是這兩、三年才有的新名詞，過去大多以人本環境或校園環境改善等名稱爭取內政部城鎮風貌的補助經費，這幾年有鑑學生行走的安全性，才有「通學步道」名稱，而市府這兩、三年推動城市美學，積極爭取中央經費，也結合「通學步道」的經費爭取，提供學生安全的步行道路。

目前已完成的通學步道，包括竹蓮國小食品路及陽光國小明湖路，和光華國中光華北街的校園寧靜區。除已爭取到經費的三所學校的通學步道會在今年動工，市府也再向內政部爭取光華國中及內湖國中的通學步道設置，內政部正審查中。