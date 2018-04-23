〈北部〉班班吹冷氣 教局拚國九優先

2018-04-23

粗估經費1.7億 各校可視需求提出

〔記者陳昀／桃園報導〕市府教育局統計，市立國中有近六成未裝設班級冷氣，且集中於中壢、楊梅、龍潭、八德、觀音、新屋、復興等區，但國中生面臨會考壓力大，天氣熱也難免心浮氣躁，多名市議員認為應該齊頭式平等，直說「不如把辦農業博覽會的部分經費拿來給孩子舒適的學習環境」；市府教育局長高安邦表示，粗估要在國中普設冷氣得需一億七千一百萬元，會努力爭取經費，各學校可視情形提出需求，教育局會以九年級為優先，再向下推廣。

市議員王浩宇引述哈佛大學研究「Temperature, Test Scores, and Human Capital Production」，這項研究去年針對四千五百萬名美國高中生進行調查發現，在攝氏卅二度環境考試的學生，成績比身處攝氏廿一度的考生低廿五％，經過一學年的累積，身處高溫的學生不及格的比例高出十二．三％。

教育局指出，全市國中共有二二○三班，但僅九一三班設有冷氣，設置比例約四十一．四四％，等於近六成班級仍沒冷氣；中壢區的十所國中、四所無冷氣，楊梅八校、六校無，龍潭四校、三校無冷，八德三校、二校無，觀音三校、二校無，新屋更三校皆無，僅一所國中的復興也無冷氣，但桃園、平鎮、大溪、龜山、蘆竹、大園區的各校都已普設冷氣。

議員︰不如將農博部分經費移用

市議員梁為超、王浩宇表示，冷氣對學生學習表現影響甚巨，農博花費近十億元只辦四十天，但學生天天都在學校，面臨著學業壓力，把錢用於給學生舒適的環境，還比較值得。但市議員蔡永芳認為，廣設冷氣也面臨能源問題，學校還要解決電壓問題，希望教育局能評估，對真的有需求者才考慮裝設，不要貿然普設。

高安邦表示，安裝冷氣經費龐大，後續會努力爭取經費，如學校教室面臨西曬、頂樓、或通風不良等情形，都可向教育局提出申請，教育局會努力爭取預算，並以九年級的班級優先裝設，再逐步普設。

教育局另說，家長、教師及學生必須先達成使用共識，先前曾有教師認為學生吹冷氣對身體不健康、反對裝冷氣，加上老舊校舍還須改善電力系統，每所學校約需二百萬元，而在班上安裝冷氣每班十萬元，粗估要在各國中廣設冷氣，至少需要一億七千一百萬元。