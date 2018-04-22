〈北部〉潑水「激戰」祈福 龍岡嗨翻天

2018-04-22

龍岡米干節活動揭開序幕

〔記者許倬勛／平鎮報導〕第八年舉辦的龍岡米干節，首度移師龍岡大操場舉行，本週起連續兩個週末登場，昨以熱鬧的「潑水節」揭開活動序幕，吸引逾四萬人參加，現場有兩艘裝滿水的龍船，讓民眾分成兩隊進行對抗，大小朋友玩得不亦樂乎，廿八、廿九日由熱力四射的火把節壓軸登場。

潑水節又稱宋干節，源自東南亞地區，是傣族以及泰語民族重要的傳統節日，民眾清早起來先到寺廟浴佛，接著用純淨的清水互相潑灑，飛濺的水花象徵真誠的祝福，洗淨過去一年的不如意，也為來年祈福，被潑水的人不可閃躲，據傳，被潑得越多、得到的祝福越多，而對待長輩則是象徵性地蘸水灑身；而開始潑水前，依習俗會互相在對方臉上塗抹白色粉末或粉漿，此為宋干節最古老傳統之一，有驅邪、保護的用意。

出席同樂的市長鄭文燦表示，過去雲南及緬甸移民，在遠離戰火及苦難後，落腳龍岡地區一帶，在此安居樂業並保留珍貴文化，也因此洋溢著濃厚的雲南風情，歡慶潑水節象徵族群與文化的兼容並蓄，鄭文燦也不忘對現場民眾喊話：「潑水大作戰開始時，可別只顧攻擊市長喔！」

首次參加潑水節的十歲楊小弟，媽媽為他準備好水槍、水桶、雨鞋，他說，首次上「戰場」很興奮，只要有人經過就會開心「掃射」，大、小朋友在「潑水對抗區」全都玩瘋了，甚至還有人直接拿水桶從頭淋到尾。

28、29日還有火把節壓軸

市府觀光旅遊局長楊勝評表示，今年龍岡米干節以「水」、「火」為活動主軸，除了潑水節之外，廿八、廿九日由火把節壓軸登場，將邀請全國各地的雲南鄉親共襄盛舉，穿上美麗的雲南傳統服飾，手拉手圍成圈開懷地唱歌、跳舞。

另，廿九日下午四點半到九點的「長街宴」，將由在地店家各自端出手路菜，讓民眾體驗特色「手抓飯」等美食，現場也安排雲南少數民族示範「跳菜舞」，由舞者將菜送至賓客桌上，是宴請貴賓的最高禮儀。

楊勝評說，來不及報名長街宴的民眾，也可以到市集體驗美食，活動現場有超過四十攤在地滇緬特色料理，活動中還有「拉老道」、轉輪盤、米干DIY等體驗；活動期間提供免費接駁車，上午十點起從中壢火車站後站發車往返會場，約廿分鐘一個班次，詳情可上「龍岡米干節」官網（https://ricenoodlefestival.tycg.gov.tw/）或「愛ㄑ桃」臉書粉絲團查詢。