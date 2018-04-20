〈北部〉《桃園》國二甲下月動工 天空斷橋2年後串連

〔記者謝武雄／桃園報導〕國道二號大園交流道延伸到台61線的國二甲線工程，當初僅做了一小段就停擺，成了名副其實的「天空斷橋」，交通部國道新建工程局決定先做延伸線到台15線，由於部分土地在航空城都市計畫區內，市府協調解決租地的同時，也於三月完成工程發包程序，預計五月十二日舉行開工儀式、二○二○年十一月完工通車。
延宕7年 再分兩段施工
市議員徐其萬表示，國二甲線從國道二號大園交流道延伸到台61線，當初因地方人士抗爭而停擺，導致通往大園擴大工業區車輛都擠在大園交流道，成為地方交通毒瘤，至今整整延宕七年，經地方極力爭取後國工局重拾計畫，發現台15線到台61線路段經過許厝港濕地必須進行環評，但環評過程曠日廢時，才決定將大園交流道到台15線路段作為優先施工路段。
國二甲線優先路段工程全長約一．六四公里（含引道則為一．九三公里），總經費五十七億元，包含土地廿四億元、工程費卅三億元，完工後，國道二號可直接通往台15線，讓桃園國際機場聯外交通更方便，車流也可以不經國際機場，直接到達台15線，可大幅改善中正東路、民生路、國際路等大園市區主要道路交通壅塞情形。
交通局長劉慶豐表示，該路段用地取得則分為三部分，第一部分為一般徵收方式取得土地，長度○．九公里，徵收範圍四．○八公頃；第二部分則是民航局公有土地，已完成有償撥用，長度○．五公里，徵收範圍二．○三公頃；第三部分則是區段徵收，長度○．五三公里，徵收範圍四．一四公頃。
劉慶豐表示，第一、二部分土地已經取得，至於第三部分區段徵收的土地必須配合航空城計畫，預估要到二○二四年才能完成，鑑於土地取得曠日廢時，為加快興建速度，市長鄭文燦上任後多次向行政院溝通協調，行政院同意在取得土地前，先以租用方式取得土地，市府與國工局更多次拜訪地主，大部分地主都已經同意租地方案。
台15線至台61線 再規劃
劉慶豐表示，目前針對第一、二部分已經取得土地路段先動工，至於第三部分會儘快完成租用程序以順利銜接工程；至於台15線到台61線的工程，會待優先路段完工後進行滾動式管理，視實際需求再進行後續規劃。