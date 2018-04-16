〈北部〉德國航太重鎮 與花縣府結盟

2018-04-16

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「期許雙方的情誼像麻糬一樣黏」！德國巴伐利亞邦史坦堡縣長及行政團隊、三個議會政黨黨團主席及隨行媒體團來台，除了和新北市府慶祝「姊妹市三十三週年」，昨與花蓮縣政府簽署「國際友好縣市」合作備忘錄，雙方也一起搗阿美族麻糬（misaturun），象徵「情誼愈來愈黏」。

縣府表示，花蓮縣政府第一個姊妹城市（Sister cities），是二○一二年與韓國忠清北道堤川市簽訂，而德國史坦堡縣則是花蓮首次和歐洲國家簽訂「國際友好縣市」（Twin town）；而姊妹市、友好城市兩者相當，國際友好縣市是歐洲的慣用稱呼。

史坦堡縣為「德國的休士頓」

德國史坦堡縣位於德國南部，是媲美美國休士頓太空中心的航太工業重鎮，一九八五年和新北市締結姊妹市。訪問團由史坦堡縣縣長羅特（Karl Roth）率團，包括副縣長魏德諾（Tim Weidner）、史坦堡縣議會的自由民主黨、自由選民黨、生態民主黨三個黨團主席，以及史坦堡縣政府的官員、隨行媒體記者等，上週起來訪台灣，先到姊妹市新北市進行各項教育文化交流活動。

在中德文化經濟協會榮譽理事長韓宜靜陪同下，訪問團十三日抵達花蓮，除安排二天的參訪行程，昨天舉辦「國際友好縣市」備忘錄的簽訂儀式。現場安排搗麻糬、跳阿美族舞蹈等活動，氣氛嗨到極點。

盼邀原民孩子赴德演出

史坦堡縣縣長卡爾．羅斯自豪說，史坦堡縣是「德國的休士頓」，製造的三十二顆衛星環繞地球，人們使用的GPS都來自它們傳送的訊號。他說，這兩天在花蓮賞鯨、到太魯閣國家公園遊覽，他深覺「二天是不夠的」，花蓮風景美、人民熱情，昨晚住太魯閣山月村，看到原住民孩子的歌舞非常感動，「希望有機會邀請到德國演出」。

他說，會認真看待與花蓮簽訂的友好協定，希望雙方用「心」交往，請大家把史坦堡看成「花蓮通往德國的橋樑」，不管是教育、文化、體育、貿易等各方面，都可透過史坦堡接觸進入德國。

花蓮縣長傅崐萁表示，今年希望把花蓮學生送到史坦堡讀書學習，也歡迎史坦堡的學生到花蓮體驗，歡迎更多的史坦堡縣民到花蓮旅遊。