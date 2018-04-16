〈北部〉造橋步道串連談文車站 打造海線亮點

2018-04-16

百年日式車站 將重現風采

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉內擁有兩座百年歷史火車站，山線為鋼筋混凝土式的造橋車站，海線則為日治時期木造建築的談文車站；兩座車站都被台灣鐵路管理局列入台鐵老舊車站整修第一期計畫中。造橋鄉公所也獲內政部營建署經費補助，闢建談文社區景觀步道，將串連談文車站及鄭漢古道，打早古意盎然的濱海新景點。

談文車站不僅是台鐵西部幹線山海分支後的海線第一站，也是台灣少數具有百年歷史的日式木造建築車站。為了重現老車站昔日風采，台鐵已將談文車站列入第一期的整建計畫中，目標保留原車站意象並結合在地文史特色，打造安全又具觀光價值的特色車站。

造橋鄉公所也向營建署爭取到兩百五十萬元經費，在談文社區打造景觀步道，目前僅差連接到談文車站約一百多公尺的「最後一哩路」；鄉長黃純德表示，目標要將景觀步道串連談文社區及談文車站，連同車站旁的鄭漢步道，盼成為造橋海線的新景點。

最後一哩路 公所自籌經費

黃純德說，鄉長信箱常接到鄉民反映，談文車站因建物老舊，擔心隨時有頹圮危機，即便景觀步道銜接上談文車站，但若車站建物未隨之整建，屆時也恐難吸引觀光人潮。公所會自籌經費完成最後一段步道，但關鍵仍在於談文車站的改善工程進度。

台鐵現況調查 將重新整修

談文車站由台鐵竹南站管理，站方表示，目前正進行老車站站體的現況調查與修復規畫，只要補助經費到位，就會依照現有的車站特色重新整修。