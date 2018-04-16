〈北部〉車闖中平商圈 行人怨邊逛邊閃

2018-04-16

〔記者李容萍／中壢報導〕中壢火車站前中平商圈劃設行人徒步區，有「桃園的小西門町」之稱，每逢假日下午三點至晚上九點禁止汽、機車進入，但徒步區架設的鋼構「車阻器」去年四月被偷後，經店家多次反映，市府去年十月提供注水式塑膠護欄替代，因護欄容易被搬開，常有車輛閃闖徒步區，違規攬客的白牌車更長驅直入，行人必須邊逛邊閃車，險象環生，抱怨行人徒步區徒具虛名；中壢區公所對此表示，將比照台北西門町，設置活動式車阻閘門。

中壢區石頭里長黃柏誠、中平商圈發展協會理事長劉柏成表示，中平商圈進入徒步區的路口，都有豎立警告標誌，之前設置的車阻器旨在「防君子、不防小人」，假日的行人徒步區時段，店家都很自愛，車子不會開進來；但這一年來，因車阻器被偷，行人徒步區已變調，逛街民眾紛紛抱怨常有汽機車閃闖進入徒步區，無法悠閒走路。

中壢區公所表示，三月前往會勘時，商圈店家曾建議，希望比照台北西門町設置活動式車阻閘門，公所已進行發包採購，希望七月能完成設置。

中壢警分局也說，取締中平商圈違規停車「絕不手軟」，尤其在週六、日禁止汽機車進入的時段，會加強取締，以維護徒步區的行人路權。

逛中平商圈看展演 消費抽機票

中壢區中平商圈規劃「犀壢角落─國際徒步藝術季」系列活動，從昨天起至七月一日，分別舉辦南洋藝術展演、櫥窗設計大賽、消費抽泰國機票、世界地球日募物資、聲浪高校金曲大賞等活動，共有一百一十家店參與。市長鄭文燦昨出席開幕式，邀請民眾來中平商圈看表演、做公益、逛商圈、抽機票。

中平商圈發展協會理事長劉柏成表示，提供五百張泰國曼谷來回機票為抽獎獎品，只要捐助公益物資或單筆消費滿三九九元，即可現場抽獎。