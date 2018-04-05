〈北部〉兒童節做公益 新住民：施比受有福

2018-04-05

築夢計畫獲獎者 散播愛心

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕移民署宜蘭縣服務站昨天利用兒童節之便，邀請在移民署「新住民及其子女築夢計畫」獲獎的新住民媽媽，前進財團法人宜蘭縣幸夫愛兒園，教院內三十名學童做雞蛋糕、布丁及版畫拓印，新住民媽媽感性地說，施比受更有福。

移民署舉辦「新住民及其子女築夢計畫」，鼓勵新住民姊妹及其子女勇敢追夢，宜蘭縣服務站安排去年獲獎人，來自中國福建的葉明珠、印尼籍鄭安娜，到冬山鄉幸夫愛兒園出席「夢想起飛、築夢踏實」慈善活動，聯手為院童服務。

活動首先由葉明珠分享「藝術雕刻版畫」，介紹藝術版畫由來，並教導他們拓印狗年造型圖騰；鄭安娜則教做雞蛋糕烘焙，用熟練動作教院童打蛋、攪拌麵粉，再把調和好原料逐一倒入卡通烤爐，沒多久時間，香噴噴雞蛋糕就出爐了。

此外，中國籍的新住民周莉，提供自製的布丁點心給院童分享，讓他們大快朵頤，開心歡度兒童節；葉明珠說，看到這些孩童們臉上滿足又幸福笑容，一切辛苦都值得；鄭安娜則說，自已生活並不好過，參加此次活動後，她覺得施比受更有福。

移民署宜蘭縣服務站主任簡聰洲說，兒童節安排新住民姊妹參加公益活動，藉此傳播正向能量，盡份社會責任，祝福每個新住民及其子女的夢想，在這塊土地上築夢踏實，活出生動精彩人生。移民署宜蘭縣服務站不定期邀請新住民媽媽參加公益活動，帶領她們認識在地文化與風俗民情，順利融入台灣這個大家庭。