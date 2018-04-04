〈北部〉人工受孕8次 女同志伴侶迎第2胎

2018-04-04

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣第一對辦理註記的同性伴侶Leber和Amely，今年送給大兒子「小梨子」最棒的兒童節禮物，是要為這個家庭迎來第二個孩子「情人果」。Leber和Amely說，同志家庭的小孩跟其他孩子沒有什麼不一樣，給孩子的愛只會更多。

卅五歲Leber和Amely組成女同性家庭，前年五月廿日宜蘭縣政府開放同性伴侶註記，兩人馬上前往辦理註記。她們共組家庭，也擁有自己的孩子，大兒子小梨子已經一歲十個月。 Amely說，小梨子是請朋友捐精，很幸運第一次人工受孕就成功，但第二個孩子卻歷經八次人工受孕才成功，過程中醫生還檢查出她卵巢早衰，懷孕很困難。

Leber表示，在兩人心灰意冷，不抱期待的時候，今年二月十四日情人節，Amely先用驗孕棒驗到懷孕，三月十四日白色情人節到醫院檢查，聽到小孩撲通撲通心跳聲，感動得掉下眼淚，並決定以「情人果」當乳名。 Amely已經懷孕三個月，這麼鍥而不捨的想懷第二胎，Leber說，因為第一個孩子讓她們知道，原來世界不只如此美好，還可以更美好，以前沒辦法想像的人生階段，居然在她們身上發生；Amely也說，希望小梨子有手足可以一同扶持、一起長大。

Leber和Amely謝謝雙方家庭可以接納彼此，畢竟對父母那一輩來說，同志議題挑戰很大，Leber說，今年春節Amely跟小梨子一起跟親戚拿香祭拜祖先時，她真的感受到家人完全的包容和接納。