〈北部〉欠稅車被強制查扣 人犬拒下車

2018-03-24

員警提醒涉妨害公務才配合

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕追緝欠稅、欠費車輛！法務部行政執行署桃園分署與市府交通局、地方稅務局合作執行稽查，昨天上午八點多發現替公司擔保、積欠廿八萬餘元營業稅的五十三歲李姓女子，將車停在桃園區南平路停車格，人與愛犬在車上呼呼大睡，分署人員張貼查扣封條時，李女被愛犬吠聲驚醒，不但拒絕配合還不斷上下搖動車窗，前來支援的員警險遭夾手，聽聞可能被依妨害公務究辦，才心不甘情不願地下車，抱著愛犬搭計程車揚長而去。

桃園分署指出，稽查計畫將欠稅、欠費車輛資料整合進交通局停車資訊管理系統，只要車輛停入公有停車場或停車格，立即就會進行回報，李女昨將車齡約四年的白色小客車停在南平路第六十六號停車格，分署人員接獲通報前往查扣時，車內柴犬不斷吠叫，驚醒睡夢中的李女。

李女發現車子要被查封，拒絕下車、企圖阻擋拖吊，分署人員在現場與她僵持約半小時，只好請求警方到場支援，豈料，員警欲探入車內察看時，李女竟不斷將車窗搖上搖下，差點夾到員警的手，在警方告知可依妨害公務究辦，她才下車說「要回去籌錢贖車」，便抱著愛犬搭小黃離開，遲至分署人員下班都未再有消息。

桃園分署表示，李女的公司積欠五十六萬餘元營業稅，身為負責人的她將其中廿八萬辦理分期，允諾負責擔保卻遲遲未繳，昨天車輛被查扣後暫時拖回富國路一百號保管處，如再不繳納將拍賣該車清償。

桃園分署表示，從去年開始追緝長期欠繳停車費的車輛，成效良好、欠費車大幅下降，目前鎖定車齡年輕的欠稅車追緝。