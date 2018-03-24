〈北部〉宜蘭綠博新玩法 乘船入園更優惠

2018-03-24

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭綠色博覽會將於三十一日在冬山河生態綠舟登場，冬山鄉公所首推「乘船入園」新體驗，用電動船搭載遊客進入園區，提供綠博門票及船票的套票優惠，全票最多省下二十五元。

宜蘭縣政府主辦的綠色博覽會，今年邁入第十九屆，本屆活動為期四十四天，將於三十一日開幕持續到五月十三日，主辦單位喊出園區「全程無塑」，入園人數以四十萬人次為目標，因不供應塑膠袋、塑膠吸管等一次性用品，縣府請遊客自備餐具。

沿冬山河舊河道抵生態綠舟

冬山鄉公所將在綠博期間上午八點四十分到下午五點開辦「乘船入園」，從冬山老街旁的冬山河舊河道碼頭啟航，沿冬山河舊河道開抵生態綠舟；鄉長謝燦輝、鄉代林峻輔等人昨率先搭船體驗。

「好玩喔！」謝燦輝說，遊客遊綠博若非自行開車，就是搭乘大眾運輸，改以「乘船入園」方式入園，可見到陸域看不到的景致，目睹生態綠舟特別視角，歡迎遊客搭船攬勝。

綠博期間購套票可省15至25元

綠博門票全票一百元，搭船船票七十五元，合計一百七十五元，若購買「乘船入園」套票，只要一百五十元，節省二十五元；七歲到十二歲小朋友，綠博優待票八十元，船票半價三十五元，共一百一十五元，購買套票只要一百元，可省十五元；六十五歲以上老人、七歲以下小朋友，綠博免票入園，搭電動船入園只收搭船費用。

綠博期間另有夜遊冬山河舊河道，晚間六點到八點載遊客夜航兜風，採預約制，來回一趟約二十五分鐘，全票七十五元、半票三十五元，冬山鄉公所觀光產業發展所專線：03-9590799。綠博工作團隊正在冬山河生態綠舟加緊趕工，並在冬山火車站旁設立斗笠造型的大型裝置藝術迎賓，宣告活動即將登場，迎接春暖花開的季節。