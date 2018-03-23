〈北部〉衛生機關防疫考評 苗縣冠全國

2018-03-23

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣防疫績效卓著，在全國衛生機關防疫考評中，連續兩年稱霸第二組，尤其在急性傳染病、愛滋病、結核病防治等七大項目中，拿到近滿分積分，超越六都奪全國第一；另在第一屆政府服務獎評鑑中，頭份市衛生所也脫穎而出入圍，副縣長鄧桂菊也期許衛生所能再為苗栗爭光。

政府服務獎評鑑 頭份衛所入圍

衛生福利部對地方衛生機關防疫業務考評，依急性傳染病、愛滋病、結核病、預防接種防治及新興傳染病整備、感染管制成效、防疫預算投入程度等七大項目作為評分標準。而苗縣雖資源不如台北、新北等六都，但憑藉全縣衛生團隊落實推廣，績效卓著，總積分冠全國實屬不易。

苗縣府衛生局長張蕊仙表示，團隊積極跨域與醫院診所、學校、職場、安養中心合作，將防疫觀念向下扎根。衛生局疾管科長陳淑珠也說，防疫視同作戰，在疫期來臨前就積極打電話給醫療院所，鼓勵施打流感疫苗，才能拚出成績。

而繼竹南鎮、大湖鄉衛生所獲得政府服務品質獎，頭份市衛生所也入圍第一屆的政府服務獎。此獎項依據機關對於基礎服務、服務遞送、量能、評價及開放創新等績效做評鑑，往年參賽機關入圍機率僅三成。

頭份衛生所主任黃淑華說，透過定期舉辦職能訓練課程，提升志工與專業人員的服務品質與效能，另引進智慧健康科技載具，打造全國第一家智慧衛生所，使頭份衛生所在衛生服務上繳出亮眼成績。