〈北部〉石門水庫賞杜鵑 花期至月底

2018-03-22

〔記者李容萍／大溪報導〕淡淡三月天，又是賞杜鵑花的季節，石門水庫是知名的賞杜鵑花景點，時值杜鵑花盛開，吸引許多遊客駐足賞花，但這兩天降下春雨，園區內的杜鵑花有不少花朵被雨滴打落，預估花期只到三月底，遊客想賞杜鵑花得把握時機。

北區水資源局副局長邱忠川表示，石門水庫園區的各品種杜鵑花，多為民國五十三年水庫完工時栽種的，總數達三萬棵，如今都是半百老樹，每年三月杜鵑花盛開時，堪稱是園區最美的時候，棵棵開出茂密的花朵、交叉重疊，有桃紅色、粉紅、暗紫和白色夾雜盛開，爭奇鬥妍，其中又以南苑停車場、溪洲公園、中線公園花況最美。

桐花唸謠大賽 即日起報名

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「二○一八桃園客家桐花祭」將登場，系列活動之一的桐花唸謠大賽，即日起至四月九日受理報名。客家事務局長蔣絜安表示，參賽對象為國小二年級以下與幼兒園學童，冠軍獎金兩萬元。

桃園客家桐花祭將於四月十九日開幕，桐花唸謠大賽於四月廿二日登場，蔣絜安說，為強化落實客語的推廣與傳承，桐花唸謠大賽的參賽對象以低年級學童為主，希望在桐花綻放的季節，鼓勵學童們學習客語，更感受桐花之美。

桐花唸謠大賽總獎金達十七萬元，冠軍獨得兩萬元，報名資訊可洽詢http://www.tyt.989.com.tw/。